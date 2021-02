EXCLU - Barnett (Agent) : "Camavinga sera le meilleur milieu de terrain du monde"

L'agent du jeune international français s'attend à ce qu'Eduardo Camavinga quitte Rennes pour au moins 50 millions d'euros.

Eduardo Camavinga sera "le meilleur milieu de terrain du monde" selon son agent Jonathan Barnett, qui affirme que le prodige rennais coûtera probablement plus de 50 millions d'euros à tout prétendant voulant mettre le grappin sur lui. Le très jeune joueur, largement salué comme l'un des meilleurs jeunes joueurs du football mondial, ne quittera également son club formateur que pour «quatre ou cinq clubs» avec le Real Madrid et Barcelone, figurant parmi les destinations potentielles selon son représentant.

Camavinga, né en Angola, qui a fait ses débuts en équipe de France l'an dernier, a connu une autre superbe saison avec l'équipe de Julien Stephan, mais devrait faire l'objet d'un transfert cet été. Du moins, les grands clubs vont selon toute vraisemblance venir à la charge pour l'arracher au Stade Rennais. "Pour le moment, c'est un joueur rennais", a déclaré Barnett en exclusivité à Goal. "Il aime Rennes et, pour l’instant, nous n’avons pas vraiment été attirés par d’autres clubs. Ce n’est pas notre position.

"Voyons ce qui se passera plus tard, mais il est bien à Rennes et c’est très bien. Être le meilleur milieu de terrain du monde, c’est comme ça que je vois son avenir, avec beaucoup de médailles et beaucoup de trophées", a ajouté l'agent de l'international français. Barnett a également évité les spéculations selon lesquelles le Real Madrid reste la destination de choix de Camavinga, bien qu'il ait reconnu que cela reste l'une des rares options tout en ajoutant qu'il s'attend à ce que tout transfert entraîne un énorme montant.

"Camavinga coûte 50 millions d'euros"

"Le Real Madrid est un grand club, un grand club pour lequel jouer", a-t-il ajouté. "Eduardo aura le choix entre beaucoup de clubs si Rennes décide de le libérer. Ils seront l'un des quatre des cinq clubs au monde où il pourrait aller. Eduardo adorerait jouer pour un club de haut niveau. Madrid est l'un de ces meilleurs clubs au monde, tout comme Barcelone." Lorsqu'on lui a demandé si Camavinga coûterait plus de 50 millions d'euros, il a ajouté: "Je pense que oui."

Outre les deux clubs espagnols, Jonathan Barnett n'a pas non plus fermé la porte aux top clubs de Premier League, de Bundesliga et de Serie A pour Eduardo Camavinga, bien que le Real Madrid et le Barça soient, à l'heure actuelle, les grands favoris pour le recruter. Alors que Rennes a assuré une place en Ligue des champions la saison dernière, il occupe actuellement la cinquième place de la Ligue 1, à plus d'une douzaine de points derrière Lyon, troisième, dernière place qualificative pour la meilleure compétition de clubs d'Europe.

Bien que la perspective de jouer la Ligue Europa ne soit pas dégradante, cela suggère que le désir de Camavinga de se tester au sommet pourrait le rendre ouvert à un départ du club qui l'a vu grandir. Cependant, Rennes peut avoir du mal à obtenir le montant suggéré par Barnett, en particulier dans un marché des transferts touché par le Covid-19 où la situation financière de nombreux clubs est plus précaire qu'auparavant. Cela dit, des rapports suggéraient précédemment que Camavinga avait l'intention de snober les prétendants pour un signer un nouveau contrat à Rennes pas plus tard qu'en janvier, indiquant qu'il pourrait être heureux de rester avec eux dans un avenir à court terme.