"Aucun problème entre Bale et Mourinho" (agent)

Jonathan Barnett, l’agent de Gareth Bale, a démenti l’information selon laquelle son client était en conflit avec José Mourinho.

Revenu à Tottenham avec l’objectif de relancer sa carrière, Gareth Bale n’a pour l’instant pas été en mesure de donner le meilleur de lui-même lors de son second passage chez les Spurs. Le peu de temps de jeu que lui accorde José Mourinho pourrait être l’explication aux difficultés qu’il rencontre.

Avec 803 minutes jouées, Bale n’est que le 19e joueur le plus utilisé de tout l’effectif de l’équipe londonienne. Il n’a disputé que 16 matches, dont 10 comme titulaire. Et son nombre de buts reste bloqué à 4 unités.

Alors y-a-t-il un souci entre Mourinho et le gaucher gallois. D’après l’agent de ce dernier, ce n’est pas du tout le cas. « Ils ont une bonne relation, il n'y a pas de problème. Ce sont les journalistes qui créent le problème, mais il n’y en a aucun (…) La relation est bonne et ils se parlent tous les jours », a déclaré Jonathan Barnett dans un entretien exclusif à Goal.

L'article continue ci-dessous

« Nous nous attendions à ce que Gareth joue plus »

S’il réfute tout différend entre le coach et le joueur, le célèbre agent reconnait que le temps de jeu de Bale n’est pas celui auquel il s’attendait : « Vous devez interroger M. Mourinho [pour savoir pourquoi Bale ne joue pas régulièrement]. Nous nous attendions également à ce qu’il joue plus, les choses ne se sont pas très bien déroulées, mais l’équipe n’a pas très bien fonctionné aussi. Il y a beaucoup de choses ».

Récemment, Bale a posté une publication sur Instagram dans laquelle il se félicitait d’une séance d’entrainement bien faite. Mourinho est venue la commenter en indiquant qu’il s’attendait à plus de la part de son joueur. « Il a droit à son opinion, a indiqué Barnett. Il peut dire ce qui lui chante. Gareth ne s'en soucie pas. Gareth connaît sa propre opinion et parle de lui-même. »

Appelé ensuite à noter le séjour de son poulain dans la capitale anglaise depuis septembre dernier, Barnett a indiqué qu’il mettrait un 9 « sur le plan personnel », et un 5 ou un 6 sur le « plan professionnel ». En somme, et comme tous les fans de Tottenham, il s’attend à plus de la part du joueur prêté par le Real Madrid.