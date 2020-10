Evra défonce Manchester United après la débâcle face à Tottenham

Très en colère, Patrice Evra est revenu sur la débâcle enregistrée par les Red Devils face aux Spurs ce dimanche.

Patrice Evra a disséqué sur Sky Sports la fessée reçue par face à , ce dimanche en (1-6). Et il est très en colère, lui qui a menacé de quitter son poste de consultant en mettant fin à son contrat en pleine chronique !

Man United - Tottenham (1-6), les Spurs humilient les Red Dévils

"Je ne veux même pas parler de ce jeu car c'est une catastrophe ce qui se passe en ce moment. Mon conseil aux fans, c’est d'acheter une PlayStation, d'acheter un joueur comme Sancho ou Messi, et de commencer à jouer. Parce que c'est un désastre. Notre défense a été choquante. Je suis dévasté. Personne dans cette équipe ne mérite de jouer en ce moment", a indiqué l'ancien joueur des Red Devils.

Plus d'équipes

"Cette saison, je n’attends rien de United. Je suis honnête. On va parler de l’entraîneur, mais qu’en est-il de la direction? Ça fait des années que ça dure. On va se demander si Ole (Gunnar Solskjaer, ndlr) est l’homme de la situation. Peut-être qu’il l’est, peut-être pas. Mais on ne sait pas. Que se passe-t-il avec mon club? Aujourd’hui, je suis vraiment ému. Sérieusement. C’est difficile de me briser, je suis une personne positive. Je n’encourage pas la violence, mais beaucoup de personnes méritent de bonnes claques aujourd’hui dans ce club. C’est ce que je ferai si je travaillais pour le club", a regretté l'ancien international français dans sa chronique sur Sky Sports.