Evra : "Alioski mérite un Oscar" après le rouge de Pepe

Patrice Evra a affirmé qu'Ezgjan Alioski méritait un Oscar pour son rôle dans le carton rouge de Nicolas Pepe, mais l'ancien joueur de a déclaré que l'attaquant d' n'avait que lui-même à blâmer.

Pepe a reçu un carton rouge direct de l'arbitre Anthony Taylor pour avoir donné un coup de tête à Alioski à la 51e minute du match nul 0-0 en .

Alioski est tombé facilement au sol sous ce qui semblait être un contact peu important, mais Pepe a bien poussé sa tête vers le visage de l'homme de et ne peut se plaindre.

"C'est vraiment idiot de la part de Pepe, a déclaré l'ancien latéral des Bleus sur Sky Sports. Vous ne jouez pas beaucoup et Arteta vous a donné une chance, alors ne pleurez pas quand vous jouerez le prochain match.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world