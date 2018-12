Europa League, Rennes-Betis : équipe type, style de jeu... tout savoir sur le Betis

Rennes affrontera le Betis Séville en 16e de finale de l'Europa League. Voici toutes les informations essentielles sur le club andalou.

Le verdict est tombé pour le Stade Rennais. Après avoir décroché son ticket pour les seizièmes de finale d'Europa League au bout du suspense, l'équipe de Julien Stéphan sera amenée à affronter le Betis Séville. Moins médiatique que son rival sévillan, le Betis sera pourtant un adversaire à prendre au sérieux pour le club breton. Francisco Rico Lozano, journaliste pour Goal à Séville, nous livre les informations essentielles sur la formation andalouse.

Quelle est l'équipe-type du Betis ?

Le Betis joue généralement avec un système à trois défenseurs centraux, deux milieux excentrés et deux milieux axiaux. Quique Setién a fait quelques changements lors des matches de la phase de poules. Il peut également opter pour une attaque à deux. Joaquin et Tello entrent dans sa rotation.

Onze type : Pau López - Francis, Sideni, Bartra, Mandi, Junior - William Carvallho, Guardado - Lo Celso, Canales - Loren.

Quel est son style de jeu ? Quelles sont ses forces et ses faiblesses ?

Quique Setien est un grand admirateur de Pep Guardiola. Le Betis s'appuie donc sur une vraie volonté de tenir le ballon, mais malgré sa possession de balle, le club andalou peine à débloquer les rencontres. Les adversaires du Betis réduisent les espaces pour le piéger en contre-attaques. Ses trois attaquants axiaux Loren Morón, Sanabria et Sergio Leon ont manqué d'efficacité durant la première partie de saison.

Quand le Betis ouvre le score, en revanche, il a suffisamment de créativité pour pouvoir l'amplifier et prendre part à de gros scores, comme ce fut le cas contre Barcelone (4-3) et contre l'Espanyol (3-1). C'est une équipe qui a moins de problèmes contre les formations joueuses.

Qui est son entraîneur et quelle est sa méthode ?

Quique Setien est un entraîneur très ambitieux pour le Betis. Il a mis fin à une mauvaise dynamique lors de la dernière décennie, où le Betis avait été relégué deux fois, là où son grand rival sévillant a remporté cinq fois la Ligue Europa. Il a même remporté 2 des 3 matches contre le FC Séville et d'autres victoires importantes contre Barcelone au Camp Nou et le Real Madrid à Bernabeu.

De par sa philosophie, le technicien a les défauts de ses qualités. De nombreux fans le montrent du doigt pour son obsession pour la possession de balle et l'attaque dans la gestion de certaines rencontres où le Betis mène au score, à l'image du match contre le Celta Vigo, qui s'est conclu par un score nul 3-3 alors que le Betis menait 2-0.

Néanmoins, ce style de jeu lui a également permis de gagner de nombreux matchs. Pas avare de polémiques, le coach du Betis se plaît à critiquer les techniciens qui ne partagent pas ses préseptes, comme Diego Simeone.

Comment se comportent les anciens joueurs de Ligue 1 (Mandi, Boudebouz, Lo Celso) ?

Mandi est actuellement le meilleur défenseur du Betis. Il s'est beaucoup amélioré avec cet entraîneur, il est également parfait pour le style de jeu du Betis grâce à sa qualité de passe.

Boudebouz quittera probablement le Betis lors du mercato d'hiver, certainement pour retourner en Ligue 1. Les supporters et le club sont très déçus, car il a été recruté pour être l'une des stars de l'équipe mais il est trop irrégulier pour réussir en Espagne.

Lo Celso est l'un des meilleurs transferts de la saison en Espagne. Il est un joueur incontournable au Betis et diffuse même la sensation d'avoir le bagage pour évoluer dans les meilleures équipes d’Espagne ou d’Europe. Il marque, distille des passes, court et est crucial pour l'animation offensive.

Quelles sont les chances pour Rennes ?

Je pense que le Betis est actuellement le favori, c'est du 60-40. Mais tout dépendra de la forme des deux équipes dans deux mois. Le Betis a fait forte impression en Coupe d'Europe cette année parce que les joueurs et les fans sont pleins d'espoir avec la Ligue Europa. Le club est invaincu et n'a concédé qu’un but.