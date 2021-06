Les Bleus de Didier Deschamps sont assurés de disputer les 8es de finale de l’Euro avant même leur troisième match de poule.

Pour la troisième fois consécutive, l’Equipe de France disputera le second tour du championnat d’Europe. La sélection tricolore est certaine de finir au moins parmi les quatre meilleurs troisièmes avant même sa dernière sortie en phase de groupes, programmée mercredi contre le Portugal.

Les Bleus y voient plus clair pour leurs possibles adversaires

Les Bleus ont profité des dénouements favorables dans les Groupe B et C pour pouvoir souffler. Dans le pire des cas, c’est-à-dire en cas de défaite face au Portugal combiné à un succès allemand contre la Hongrie, ils seront certains de faire mieux que l’Ukraine et la Finlande, 3e de leurs poules avec seulement 3 points à leur compteur.

En cas de victoire contre la Seleçao mercredi, la sélection tricolore sera certaine de finir première de sa poule. Si ce scénario se vérifie, il n’y a que trois adversaires potentiels contre lesquels elle pourra croiser le fer selon les dénouements dans les autres groupes. Il s’agit de la Suisse (Groupe A), de la Finlande (Groupe B) et de l’Ukraine (Groupe C).

Dans le cas où elle terminait seconde de son groupe, ce qui peut arriver si elle jamais partage les points avec le Portugal et que dans le même temps l’Allemagne domine la Hongrie, l’équipe de France défiera le lauréat du Groupe F. Ça sera soit l’Angleterre, soit la République Tchèque.

Enfin, si elle est troisième, la bande à Deschamps peut tomber sur la Belgique ou les Pays-Bas. Dans le cas échéant, la tâche sera assurément beaucoup plus ardue.

A noter que 11 nations sur 16 ont déjà composté leur billet pour les 8es de finale. Cinq tickets seront encore à distribuer mardi et mercredi durant les derniers matches de la phase des groupes.