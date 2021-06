Euro – La France ne jouera qu'un seul match en bleu au premier tour

Les Bleus joueront plus souvent en blanc lors de la phase de groupes de l'Euro.

Le coup d'envoi de l'Euro approche et il restait encore un petit détail à régler : de quelle couleur sera le maillot de l'équipe de France lors de ses trois matches de la phase de groupes ? Et on connait désormais la réponse.

Le maillot bleu uniquement contre l'Allemagne

Aussi bizarre que cela puisse paraître, pour son premier match à Munich, face à l'Allemagne, le 15 juin, la France a été désignée comme l'équipe « évoluant à domicile ».

Du coup, cela laisse le choix numéro un à la France. Cela ne pose pas de problème puisque la France joue traditionnellement en bleu à domicile et l'Allemagne en blanc. Contre la Mannschaft, les hommes de Didier Deschamps feront toutefois l'impasse sur leur short blanc afin d'éviter une confusion avec son adversaire du soir. La France aura donc un short bleu et non blanc (et des chaussettes rouges).

Tout en blanc contre le Portugal

En revanche, pour les deux autres matches de ce premier tour, contre la Hongrie et le Portugal, la France sera « l'équipe visiteuse ».

Comme ces deux équipes évoluent en rouge, la France a décidé d'opté pour un maillot blanc dans les deux cas. Face à la Hongrie, ce maillot blanc sera accompagné par un short bleu et des chaussettes blanches. En revanche, contre le Portugal de Cristiano Ronaldo, le short ainsi que les chaussettes seront assorties au maillot pour un ensemble 100% blanc.

A noter que la dernière fois que la France a joué avec ses couleurs historiques (maillot bleu, short blanc, chaussettes rouges), lors d'une grande compétition internationale, c'était lors du huitième de finale de la Coupe du monde 2018 remporté 4-3 contre l'Argentine. En finale, contre la Croatie, les Bleus avaient évolué en bleu de la tête aux pieds.