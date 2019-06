Euro Espoirs, Espagne 4-1 France - La marche était trop haute pour les Bleuets

Ce jeudi soir, les Bleuets avaient l'occasion de rejoindre l'Allemagne en finale de l'Euro U21. C'était sans compter sur une Espagne en démonstration.

Sans convaincre dans le jeu, l'Equipe de était parvenue à se donner les moyens de rêver, lors de cet Euro 2019. Qualifiée pour le dernier carré de la compétition, la formation entraînée par Sylvain Ripoll pouvait en effet s'accrocher à ses rêves de titre. Oui mais voilà, alors que le thermomètre affichait 36° ce jeudi soir à , c'était l' de Dani Ceballos - victorieuse en 2011 et 2013, et finaliste en 2017 - qui faisait face aux partenaires de Jean-Philippe Mateta. Une équipe aussi dangereuse que séduisante, qui s'est chargée de faire respecter la hiérarchie. Sans broncher.

"Nous allons jouer le coup à fond, en étant déterminés et libérés. Il faudra être plus dangereux que contre la Roumanie, se créer plus d'occasions", avait pourtant prévenu le sélectionneur Sylvain Ripoll, en début de semaine. Déterminés, les Bleuets l'ont été. Mais c'est bel et bien dans le domaine technique que la Roja a su faire la différence, exploitant à merveille les erreurs des jeunes français en sanctionnant ceux-ci d'un score large et souffrant d'aucune contestation possible (4-1). La marche était tout simplement trop haute pour la France, qui dit adieu à cet Euro 2019 sur une défaite qui laissera des traces.

La soirée avait pourtant bien commencé pour les tricolores...

Pourtant, les tricolores pensaient être dans un bon soir quand, dès la 16ème minute de jeu, Jean-Philippe Mateta ouvrait le score en transformant son pénalty. Menée, la Roja allait ensuite se livrer à de nombreuses fautes, parfois grossières, provoquant même la sortie sur civière du défenseur du Colin Dagba à la 24ème minute de jeu. Un premier coup dur, qui n'augurait rien de bon.

Car la suite allait être une véritable leçon de football à Bologne. Dans un premier temps, l'Espagne égalisait par Roca qui, à la suite d'un corner venu de la droite, s'y reprenait à deux fois pour fusiller le très bon Paul Bernardoni (36ème). Dans un second temps, les Bleuets allaient même être renversés, dans le temps additionnel du premier acte, suite à un pénalty marqué par Oyarzabal. L'Espagne passait devant au score...

... Et n'allait plus jamais laisser filer son avantage. Bien au contraire même, puisque l'addition allait ensuite se saler encore un peu plus pour les protégés de Sylvain Ripoll. 3-1 (47ème, Olmo) puis 4-1 (66ème, Mayoral), la soirée tournait à la correction. La fin de match allait opposer une formation ibérique en confiance à des Français logiquement démobilisés et touchés par cette élimination inévitable. Après avoir affiché certaines limites durant les rencontres précédentes, la France disait adieu à ses rêves de titre, l'Espagne s'étant chargée d'exposer au grand jour ces mêmes lacunes...