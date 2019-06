France, Ripoll : "On doit faire mieux"

Le sélectionneur des Bleuets est revenu sur la qualification de ses joueurs pour les demi-finales de l'Euro Espoirs et pour les Jeux Olympiques.

L'équipe de espoirs a assuré l'essentiel ce lundi soir en décrochant sa qualification pour les demi-finales de l'Euro Espoirs avec son match nul contre la Roumanie, et par la même occasion sa place pour les Jeux Olympiques l'année prochaine. Mais les Bleuets n'ont pas réellement convaincu sur le plan du jeu. Après la rencontre, Sylvain Ripoll a analysé la prestation des Bleuets face à la Roumanie, des propos relayés par L'Equipe.

"Une prestation poussive ? Il faut arrêter un peu avec ça. On doit mieux faire, mais c'est toujours le cas. La Roumanie avait marqué huit buts en deux matches et on a réussi à la contenir. En deuxième période, on a eu la maîtrise et on n'a pas souffert, on a géré le match. On aimerait se créer beaucoup d'occasions, on aimerait survoler les matches, terrasser les adversaires. Mais ça ne se passe pas comme ça. Moi, je tire un coup de chapeau à mes joueurs, qui ont fait face à beaucoup d'adversité avec les blessures qu'on a subies et qui ont un état d'esprit exemplaire", a admis le sélectionneur des Bleuets.

"Un plaisir de vivre ça"

Sylvain Ripoll est fier d'avoir atteint le double objectif fixé : "La demi-finale plus la qualification pour les Jeux Olympiques ? On savait qu'il y avait ce double objectif. Il est atteint avec sept points pris dans un groupe très difficile avec notamment l' qui, pour moi, était une des favorites. On va d'abord rester focus sur cette demi-finale, avec la volonté d'améliorer ce qui doit l'être et de garder l'état d'esprit qui nous anime".

"Après, les Jeux, pour nous c'est exceptionnel. C'est fabuleux dans une carrière de sportif de haut niveau. C'est désormais une réalité et je suis très, très content pour tout le monde, les joueurs, le staff et toute la FFF. C'est une grosse récompense collective. Il y a une part de rêve dans tout ça, c'est quelque chose de gigantesque, c'est un plaisir de vivre ça", a ajouté l'ancien entraîneur de Lorient qui va selon toute vraisemblance être à la tête de l'équipe olympique l'an prochain.

Le sélectionneur des Bleuets ne voulait pas se contenter du match nul, qui assurait la qualification aux deux équipes : "Oui, oui, bien sûr, on a joué pour gagner. On a fait une bonne entame puis cette équipe roumaine nous a beaucoup troublés par sa vitalité et son énergie et on a eu une demi-heure très difficile. Ensuite en deuxième période, on a pris l'ascendant et on avait la volonté d'aller marquer. Nous n'avons pas réussi".