Euro 2024 : Le message de Cristiano Ronaldo après la qualification du Portugal

Le Portugal s’est qualifié pour l’Euro 2024, vendredi, après sa victoire (3-2) contre la Slovaquie lors des éliminatoires.

L’Estádio do Dragão servait de cadre, vendredi, à la rencontre de la septième journée des éliminatoires de l’Euro 2024 entre le Portugal et son homologue de la Slovaquie. Un match remporté par la Seleçao grâce Gonçalo Ramos et Cristiano Ronaldo, double buteur.

CR7 et Ramos qualifient le Portugal

Championne d’Europe en 2016, la sélection nationale du Portugal vient de décrocher sa neuvième qualification à une phase finale de l’Euro. En effet, accordant son hospitalité à la Slovaquie ce vendredi, la Seleçao s’est fait peur, mais a rassuré sa présence en Allemagne pour l’année prochaine.

Les hommes de Roberto Martínez ont rapidement pris le contrôle du match. Ce qui permet à l’avant-centre du Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos, de montrer le chemin des filets à ses coéquipiers en ouvrant le score un peu après le premier quart d’heure de jeu (18e). Le score sera doublé sur penalty par Cristiano Ronaldo avant la demi-heure de jeu (29e). Le score étant de 2-0 à la pause, l’attaquant d’Al-Nassr sort le grand jeu, inscrivant le but du doublé (72e), ceci après la réduction du score de Hancko (69e) pour la Slovaquie.

L'article continue ci-dessous

Stanislav Lobotka réduit aussi la marge pour la Slovaquie (80e). Mais c’est insuffisant, puisque le Portugal a tenu bon jusqu’à la fin du match, gardant l’avantage (3-2). Ainsi, la Seleçao composte son billet pour la phase finale de l’Euro Allemagne 2024.

CR7 salue les supporters et la Fédération

S’il a récemment donné une idée sur la fin de sa carrière, Cristiano Ronaldo est aussi performant sur les terrains de football malgré son âge avancé (38 ans). Après son doublé et la qualification de la Seleçao, le quintuple Ballon d’Or envoie un message aux supporters portugais et la Fédération.

« Nous sommes à l'EURO 2024 ! Très heureux d'aider le Portugal à atteindre une autre étape finale d'une grande compétition. Un merci tout particulier à la Fédération Portugaise de Football et aux supporters présents au stade pour ce bel hommage ! », a écrit le meilleur buteur du Real Madrid.

Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers affronteront la Bosnie, lundi, dans le cadre de la huitième journée de l’Euro 2024. Déjà qualifié, le Portugal, invaincu dans le groupe J, compte 21 points devant la Slovaquie (2e, 13 points).