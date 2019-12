Euro 2020, Pepe veut gagner de nouveau avec le Portugal

Le défenseur central du FC Porto est revenu sur le succès du Portugal lors de l'Euro 2016 et espère réaliser un parcours similaire l'été prochain.

Avec la et l' , le s'est retrouvé dans la groupe de la mort. Un groupe composé du champion du monde en titre, le champion du monde 2014 et le dernier champion d'Europe. Un groupe de haut niveau où chaque point sera précieux. Dans un entretien accordé à O Jogo, Pepe a évoqué l' , probablement sa dernière compétition internationale avec le maillot du Portugal, et espère défendre son titre de champion d'Europe jusqu'au bout malgré la difficulté qui attend les coéquipiers de Cristiano Ronaldo.

"C'est un groupe très compliqué, un groupe très difficile pour le Portugal. Mais nous avons notre mot à dire, nous serons une équipe qui combattra dur, rendra la vie difficile à nos adversaires. Nous voulons gagner. L’entraîneur nous a clairement fait croire que nous pouvions gagner. Cela demande du travail, il y a un chemin très large à parcourir. C’est un groupe qui exigera beaucoup", a expliqué le défenseur central de 36 ans.

"Avoir le même état d'esprit qu'en 2016"

Pepe est revenu sur la recette du succès du Portugal à l'Euro 2016 : "En 2016, nous avons eu un mix, avec des joueurs avec de nombreuses années de sélection derrière eux. Nous avons maintenant plus de joueurs dans de grandes équipes, avec des antécédents. Bernardo Silva, Guedes, João Félix, Rui Patrício ... D’autres qui sont rentrés au Portugal et qui sont partis, comme Bruno Fernandes ou moi ... d’autres dans de grands clubs portugais ... Des joueurs avec un CV. J’espère que le Portugal est uni et dans le même esprit que 2016 pour atteindre cet objectif".

Le défenseur central a justifié son retour au en janvier 2019 : "D’abord parce que j’avais fait trois ans au premier passage, ce qui était spectaculaire. J’aurais pu aller dans un autre club en Europe, mais je suis revenu parce que je voulais ressentir à nouveau l’affection d’être dans le club que j’aime, je voulais donner aux jeunes les connaissances et l’expérience que j’ai acquise au et dans l’équipe nationale. J’étais content, car le FC Porto dès le premier moment a montré de l’intérêt pour moi. J’ai pensé : 'Je peux rester deux ans de plus à l’étranger ou rentrer chez moi ... J’ai réfléchi avec ma famille et j’ai décidé de rentrer".

Il a encensé son coéqupier, Diogo Leite, défenseur central du FC Porto : "Leite, pour moi, est le meilleur défenseur central du Portugal. Il a des conditions extraordinaires, je vois un très bel avenir pour lui. Cela continuera avec cette concentration et cette humilité, s'il reste une éponge et qu'il assimile ce qu'il doit faire, que ce soit de la part de l'entraîneur ou des coéquipiers. Je suis arrivé au FC Porto à l'âge de 20/21 ans à son âge, et je n'ai pas beaucoup joué la première année. J'ai beaucoup assimilé grâce à Jorge Costa, Pedro Emanuel, Bruno Alves, Ricardo Costa ... Il vit ça et je lui dis de tout assimiler car, tôt ou tard, il sera une référence de notre club et même en sélection. Un central avec son pied gauche et ses caractéristiques est très rare: il est rapide, fort, a une bonne balle, lit bien le jeu, a remporté des titres au FC Porto, est l'un des capitaines des moins de 21 ans. Il est sur la bonne voie".