ENTRETIEN GOAL - Ricardo Pereira (Leicester) : "L'Euro 2020 est un de mes objectifs"

EXCLU GOAL - Dans un entretien à retrouver jeudi avant Leicester-Liverpool, Ricardo Pereira révèle ses ambitions pour l'Euro 2020 avec le Portugal.

Dans le viseur de la et du PSG l'été dernier, Ricardo Pereira confirme pour sa deuxième saison en Premier League. Titulaire indiscutable à Leicester, deuxième à 10 points de -qui compte un match en moins- le latéral de 26 ans est l'un des hommes de base de Brendan Rodgers.

Avant le choc de jeudi face aux Reds (21h), l'ancien Niçois s'est longuement confié à Goal. Il révèle ses ambitions avec le pour l' . "C'est forcément un objectif depuis le début de la saison, annonce-t-il. Mais comme je l'ai dit, il faudra déjà bien jouer ici, avec Leicester, pour être récompensé et avoir l'opportunité d'aider l'équipe nationale au Championnat d'Europe."

"Je ne pense pas qu'il y ait de favori"

L'été prochain, Cristiano Ronaldo et ses partenaires seront dans le groupe de la mort, avec l'équipe de France et l'Allemagne. "Un groupe très difficile", selon les dires de Ricardo Pereira : "Il y a trois grosses équipes, mais je ne pense pas qu'il y ait de favori. On va tous jouer les uns contre les autres. Ça va être très serré, ça c'est sûr. Mais tout peut arriver et j'espère que le Portugal passera à la fin."

Pour Ricardo Pereira (7 sélections), l'équipe de sera "peut-être" l'adversaire le plus coriace. Il y aura des airs de revanche puisque les Bleus s'étaient inclinés chez eux contre le Portugal en finale de l'Euro 2016. "Mais s'ils ont été champions du monde depuis, ce n'est pas par hasard, précise-t-il. L' a aussi un bel effectif. Ce sera deux matches très difficiles."

L'entretien avec Ricardo Pereira est à retrouver jeudi en intégralité sur notre site. Il y sera question du Boxing Day, de son actualité, de Liverpool, mais aussi du mercato et de l'influence de Brendan Rodgers sur le jeu de Leicester.