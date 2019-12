Euro 2020, Luis Enrique : "Nous acceptons le statut de favori"

Le sélectionneur de la Roja est conscient que son équipe est attendu comme la favorite du prochain championnat d'Europe.

Décevante lors de la 2018 (éliminée dès les huitièmes de finale par la ), l' a tout écrasé sur son passage lors de la campagne de qualifications du championnat d'Europe 2020. La Roja va vouloir renouer avec son brillant passé récent sur la scène européenne et dominer de nouveau comme lors de l'Euro 2008 et 2012. Luis Enrique a assumé la statut de favori de l'Espagne pour l' , des propos relayés par As.

"C'est un tirage au sort qui nous donne le statut de favori, on ne va pas se cacher, mais on ne découvre pas non plus l'Amérique. Nous aimons être l'un des favoris, même si dans les deux derniers championnats importants nous n'avons rien fait ou avons été éliminés très rapidement. Tout le monde nous donne parmi les favoris et nous acceptons ce rôle. Ce sera compliqué, sans aucun doute, mais nous espérons confirmer notre favoritisme avec des résultats", a expliqué le sélectionneur de l'Espagne.

"Aucune équipe n'est au-dessus"

"Je ne sais pas si je suis plus impatient que jamais, mais j'attends vraiment cela avec impatience. Ce n'est pas non plus quelque chose de nouveau en moi. L'une de mes rares compétences est que je mets suffisamment d'enthousiasme et d'élan dans tout ce que je fais. C'est un retour très désiré. On dit que les secondes fois ne sont jamais bonnes, mais j'espère que ce sera très bon et que nous pourrons profiter de nombreux succès sportifs, c'est pour cela que je suis venu. 2019 a été une année terrible pour moi et ma famille et j'espère que 2020 sera beaucoup mieux", a ajouté Luis Enrique.

Le sélectionneur de la Roja ne voit "aucune équipe au-dessus" des autres, mais voulait "donner le rôle de favori à la " pour son statut de champion du monde actuel. Il se méfie des Bleus qui ont brillé en Russie en 2018 : "Je pense qu'ils sont les favoris, mais je ne les vois pas supérieurs à aucune des cinq ou six autres sélections qui sont les favorites, en plus de celles qui peuvent être ajoutées dans cette catégorie".

Dans ce groupe de candidats au titre, il a également mis l' et les , qui seront les adversaires de l'Espagne dans des matchs amicaux avant le début de l'Euro 2020 : "Ce sont des matchs très attractifs, mais ils ne marqueront rien car nous avons déjà l'idée. Ces matchs sont bons pour voir le niveau de compétition mois par mois des joueurs. il n'est pas important qu'un joueur vienne toujours en équipe nationale, mais plutôt qu'il arrive à cette dernière étape de la saison. Il sera très important que le joueur arrive dans des conditions. Il y aura sûrement une surprise avec un joueur qui n'est pas venu récemment ou qui n'a pas n'est jamais venu et que nous décidons de prendre à l'Euro".