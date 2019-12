Barcelone - Umtiti : "L'Euro est un objectif"

Le défenseur blaugrana est revenu sur son retour à la compétition après une longue blessure et son envie de jouer l'Euro avec les Bleus.

Absent des terrains pendant de longues semaines après une saison dernière déjà tronquée par les blessures, Samuel Umtiti a effectué son grand retour à la compétition avec le Barça. L'international français a été titulaire lors des trois dernières rencontres des Blaugrana et espère désormais enchaîner dans une équipe où il se dit heureux d'évoluer.

"C'est derrirere moi, j'ai fait tout le nécessaire pour oublier tout ça, je pense que je suis sur le bon chemin, a-t-il confié dans une interview accordée à Téléfoot. C'était difficile au début mais après il faut se mettre en tête que pour revenir il faut travailler plus dur, faire les efforts.

"Je suis le plus heureux dans une des meilleures équipes du monde, avec les meilleurs joueurs du monde. Beaucoup de joueurs rêveraient d'être à ma place donc oui c'est un bonheur d'être ici. J'espère rester le plus longtemps possible."

"L'Euro ? Je ferai tout pour être dans cette liste"

Mais pendant sa blessure, Clément Lenglet s'est montré performant, d'abord en club, puis en sélection avec les Bleus. Une concurrence qui n'effraie pas le joueur formé à . "Je pense que la concurrence, c'est normal. Je la vis bien. Clément a fait les matches qu'il fallait donc je suis content pour lui, pour le club et pour l'équipe de aussi. Après c'est à moi de penser à moi-même, de travailler, d'être bon."

Malgré cela, le défenseur central espère bien être dans le groupe des Bleus en juin prochain pour le tournoi continental : "J'ai plusieurs objectifs dont l'Euro. Je ferai tout pour être dans cette liste.

"Deschamps ? Il y a des discussions avec lui et il regarde ce que je fais au quotidien donc même si je ne suis pas sélectionné, je me sens concerné par ce qu'ils font. Je me prépare pour répondre présent quand je serai appelé."

Enfin, l'international français a évoqué la situation de son compatriote Antoine Griezmann, arrivé cet été en Catalogne. "C'est pas compliqué de s'intégrer à Barcelone avec les joueurs qu'il y a. Avec tout ce qu'ils ont pu gagner ils restent simples, humbles.

"C'est un joueur très intelligent et il va montrer à tout le monde que Barcelone est fait pour lui. Les personnes qui connaissent le football voient ses qualités et comment il peut nous aider et il a pu le démontrer, mais il faut lui laisser le temps."