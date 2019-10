Euro 2020 - Le Portugal s'impose, l'Angleterre surprise

Parmi les principaux résultats de la soirée dans ces éliminatoires, le Portugal a gagné, tout comme la Turquie. L'Angleterre a perdu.

Dans le groupe B, le a tranquillement pris le meilleu sur le (2-0) pour se conforter sa deuxième place derrière l' (avec un match en moins). Les trois buts de la soirée ont été inscrits par les hommes en forme du moment côté Seleçao : Bernardo Silva (16e), Cristiano Ronaldo (65e) et Gonçalo Guedes (89e). C'est le 94e but en sélection pour l'attaquant de la Juve, dont les chiffres sont toujours plus impressionnants.

L'Ukraine, justement, s'est pour sa part imposée à domicile contre la Lituanie (2-0) grâce à un double de Malinovskyi (29e, 58e). Les Ukrainiens se rapprochent de la qualification avec 16 points au compteur.

Dans le groupe A, l' s'est faite surprendre en malgré l'ouverture du score précoce de Harry Kane sur penalty (5e). Les Tchèques sont rapidement revenus au score par l'intermédiaire de Brabec (9e), avant de faire la différence en fin de rencontre grâce à Ondrasek (85e). Les deux équipes sont à égalité de points en tête d'un groupe où le Monténégro et la Bulgarie n'ont pu se départager (0-0).

Enfin dans le groupe H de l'équipe de , victorieuse en Islande (1-0), Andorre a battu la Moldavie (1-0). Surtout, la s'est imposée devant l'Albanie (1-0) avec un but de Cenk Tosun en toute fin de rencontre (90e). Les deux équipes sont donc toujours au coude à coude en tête de la poule avant de se retrouver lundi, au stade de France.