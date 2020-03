Euro 2020 - La Fédération italienne va demander le report

Gabriele Gravina, le président de la Fédération Italienne de Football,​ va demander le report de l'Euro 2020, lors de la réunion de l'UEFA, mardi.

En , où le coronavirus se propage de manière particulièrement inquiétante ces dernières semaines, le championnat est officiellement suspendu jusqu'au 3 avril prochain, alors que 26 journées ont, pour l'heure, été jouées. Ces derniers jours, la question de pouvoir poursuivre ou non la dans un futur plus ou moins proche se pose... Pour Gabriele Gravina, président de la fédération italienne, la priorité est bien de terminer le championnat, et donc de reporter l' .

"Nous proposerons à l'UEFA le report du Championnat d'Europe", a-t-il déclaré ce dimanche, dans des propos accordés à SportMediaset, par rapport à la réunion de l'UEFA qui se déroulera mardi. "Nous allons essayer d'arriver à la fin de ce Championnat car cela est plus juste et plus correct après les nombreux investissements et sacrifices de nos clubs", a ensuite ajouté le dirigeant transalpin, qui a aussi suggéré aux clubs italiens de ne pas s'entraîner actuellement.

"Si le Championnat devait reprendre début mai, j'abandonnerais la question de l'entraînement. Laissons les garçons à la maison, ils doivent récupérer leur énergie physique et mentale", a-t-il terminé. Une crise sanitaire de grande ampleur, qui s'accompagne forcément de nombreuses interrogations...