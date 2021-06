Être élu joueur de l'année en Premier League ou remporter un trophée collectif ? Bruno Fernandes a tranché

Le Portugais fait partie des prétendants au prix de joueur de l'année, mais les trophées collectifs se sont révélés insaisissables cette saison.

Bruno Fernandes fait partie des prétendants au titre de joueur de l'année PFA de la saison 2020-21, mais le milieu de terrain de Manchester United admet qu'il échangerait volontiers une reconnaissance individuelle contre des titres collectifs. Les Red Devils ont terminé une autre campagne les mains vides, avec une course stérile dans les différentes compétitions pour les pensionnaires d'Old Trafford dont la période disette a passé désormais la barre des quatre ans.

Le meneur de jeu portugais Fernandes a fait tout ce qu'il pouvait pour changer cela, avec 28 buts et 18 passes décisives enregistrés en 58 apparitions toutes compétitions confondues, mais le vice-champion de Premier League et de la Europa League n'ont pas réussi à atteindre cet objectif. Après avoir été nominé aux côtés de l'attaquant de Tottenham Harry Kane et du quatuor de Manchester City Ruben Dias, Kevin De Bruyne, Phil Foden et Ilkay Gundogan pour le prix PFA, Fernandes s'est montré philosophe sur le site officiel de Manchester United.

"Si nous gagnons des trophées, c'est la chose la plus importante. Bien sûr, c'est bien pour un joueur de remporter des récompenses individuelles et je ne dirai jamais que je ne veux pas être le meilleur joueur du championnat ou que je ne veux pas être le joueur de la saison PFA. Je veux être [ça] mais je veux être [ça] si l'équipe gagne des trophées. Si l'équipe gagne des trophées, pour moi, c'est pareil", a ajouté le Portugais.

Bruno Fernandes, l'altruiste

"Pour moi, le plus important est d'aider mes coéquipiers à être aussi joueur de la saison. C'est la chose la plus importante parce que, si quelqu'un du club est joueur de la saison, cela signifie que nous faisons très, très bien cette saison. Je pense que nous serons toujours heureux si quelqu'un d'autre remporte un prix individuel, car cela signifie que l'équipe se porte bien. Personne dans le football, un sport d'équipe, ne remporte un trophée individuel simplement en se portant bien", a analysé Bruno Fernandes.

"Vous devez bien faire mais vous devez le faire avoir l'aide de vos coéquipiers pour bien faire. Quand vous avez un trophée individuel, bien sûr, vous vous débrouillez très bien et méritez le crédit, mais ce crédit revient à l'équipe car elle vous aide à faire de mieux en mieux", a conclu le meneur de jeu des Red Devils qui va tenter de se consoler en brillant lors du championnat d'Europe avec le Portugal.

Bruno Fernandes a désormais 40 buts et 25 passes décisives pour Manchester United à son actif, en seulement 80 matches. Il n'a pas caché son désir de commencer à ajouter des trophées majeurs aux éloges personnels qui lui ont été adressés, les Red Devils étant en train de reconstituer leurs plans pour 2021-2022 – avec de nombreux mouvements attendus sur le marché des transferts.