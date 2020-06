Eto'o : "J'ai dit à Xavi d'aller au FC Barcelone pendant que le Dieu du football, Messi, est toujours là"

L'attaquant a également rendu un jugement sur Luis Suarez, expliquant que les buts de l'Uruguayen ne doivent pas être sous-estimés.

Samuel Eto’o a ordonné à Xavi de retourner au FC Barcelone pendant que Lionel Messi joue toujours, avec l’ancien capitaine du Cameroun décrivant l'Argentin, six fois vainqueur du Ballon d’Or, comme le «Dieu du football». Xavi jouit déjà d'un statut légendaire au Camp Nou, ayant représenté le club catalan à plus de 500 reprises avec l'équipe première durant ses 17 ans en tant que professionnel avec l'équipe qu'il a rejoint en 1991.

Maintenant âgé de 40 ans, l'ex international espagnol dirige Al Sadd, où il a passé les quatre dernières années de sa carrière de joueur, mais est continuellement lié à un retour en Catalogne, en particulier s'il y a un poste vacant sur le banc de touche. Alors que Xavi a précédemment déclaré qu'il ne se sentait pas prêt à mener le Barça, Eto’o, qui a aidé le club à remporter la Ligue des Champions en 2009 sous Pep Guardiola, a encouragé son ancien coéquipier à ne pas attendre plus longtemps.

"Luis Suarez ne peut pas être rétrogradé"

L'article continue ci-dessous

"J'ai dit à Xavi que quoi qu'il arrive, il devait retourner au Barça - et je lui ai dit qu'il devait le faire pendant que le Dieu du football était toujours là", a déclaré la légende camerounaise à la radio Cataluyna. "Il a joué avec lui, et cela sera plus facile pour lui que pour un autre". Pendant ce temps, Eto’o a déclaré au Barça que Luis Suarez ne pouvait pas être facilement remplacé, même si le club catalan recrute Lautaro Martinez à l'inter Milan lors du prochain mercato.

Plus d'équipes

"J'adore Luis Suarez. Il écrit une histoire incroyable avec Barcelone", a-t-il déclaré lorsqu'on lui a demandé si lui ou l'Uruguayen était le meilleur numéro 9 du club. "Nous sommes tous les deux chanceux d'avoir joué pour un tel club. Luis est toujours Luis, il est l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Il est évident que le Barça doit se renforcer, mais il n'est pas nécessaire d'enlever les accomplissements d'un général. Luis est un général, il est capitaine et il ne peut pas être rétrogradé".

"Lautaro Martinez se porte très bien, mais les gens ont tendance à oublier l'histoire récente. Luis Suarez a écrit l'histoire du Barça et du football. Nous devons l'admettre. Cela ne signifie pas que les nouveaux joueurs doivent être exclus, mais vous ne pouvez pas oublier les grands", a conclu Samuel Eto'o. L'ancien numéro neuf du Barça a connu ce moment où les dirigeants pensent à l'après quitte à sacrifier le présent et espère sans aucun doute que l'Uruguayen aura une sortie plus à la hauteur de ses accomplissements sous les couleurs blaugrana.