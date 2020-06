FC Barcelone, Lenglet ne pense pas à un départ

Le défenseur français veut poursuivre sa carrière au FC Barcelone et espère remporter le doublé cette saison.

Titulaire en début de saison sous les ordres d'Ernesto Valverde, Clément Lenglet est rentré dans le rang depuis l'arrivée de Quique Setien. L'ancien entraîneur du Betis Seville alterne entre lui et Samuel Umtiti dans son onze de départ, privilégiant tout de même l'ancien Lyonnais pour les rencontres importantes. Néanmoins, cela ne décourage pas Clément Lenglet, désireux de continuer à jouer au Barça. Dans une interview accordée à Mundo Deportivo, Clément Lenglet a assuré qu'il souhaite continuer à jouer sous les couleurs du , bien qu'il ne soit pas le seul à maîtriser son destin.

"Oui, je suis très bien ici, je m’entends bien avec tout le monde, j’ai passé deux belles années et je veux continuer comme ça, mais ça ne dépend pas que de moi. Je suis enchanté d’être ici, j’ai envie de continuer à jouer ici et à gagner des titres. On va voir ce qui se passe. Évidemment, rien n’est sûr avec la pandémie de Covid, parce que ça a été compliqué pour tout le monde et nous ne savons pas où nous allons dans les mois qui viennent, mais je suis bien ici, on va voir ce qui se passe", a déclaré l'ancien défenseur du .

"Une saison particulière"

Remplaçant face au et à , au profit de Samuel Umtiti, l'international français ne compte pas rendre les armes : "Je travaille toujours, bien sûr, j'aime jouer à ce genre de matchs, car ce sont ceux que nous voulons tous jouer, mais à partir de là, il n'y a pas d'autre choix que de l'accepter et de continuer à travailler. Je pense que les matchs que j'ai joués étaient plutôt bons. Mon travail est de rendre les choses difficiles pour l'entraîneur, pour qu'il ait une réflexion difficile quand il réfléchit à l'équipe à la nuit."

Clément Lenglet est ambitieux pour la fin de la saison : "Le doublé est-il possible ? Je crois que oui. En , bien que nous ayons deux points d'avantage, c'est un nouveau championnat. Et en , si vous jouez un seul match, il nous reste 15 matchs pour obtenir un doublé. Il y a beaucoup de travail pour cela, mais c'est une opportunité unique car cela ne s'est jamais produit auparavant et nous devrons travailler aussi dur que possible pour jouer les deux titres au maximum".

"Donner du bonheur aux supporters en remportant des titres ? Nous aimerions beaucoup, c'est quelque chose que nous voulons faire depuis longtemps. Nous avons remporté la dernière Ligue des champions il y a cinq ans et nous voulons continuer à travailler pour y parvenir. Je pense que nous sommes bien, en bonne forme, c'est une saison particulière, mais nous allons travailler dur pour remporter ces titres", a conclu le défenseur tricolore.