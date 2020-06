FC Barcelone, Griezmann : "Je me sens au top, cela faisait cinq ans que je ne m'étais pas autant reposé"

Antoine Griezmann avoue que "la pause a été utile" et est heureux du retour de Luis Suarez.

Antoine Griezmann a profité du confinement pour charger les batteries au maximum comme il le reconnaît dans une interview accordée à la chaîne du FC Barcelone. "Sur le plan personnel, la pause s'est avérée utile, j'avais besoin de me reposer" précise-t-il pour se rappeler que "cela fait 5 ans que je me suis tellement reposé mentalement et physiquement ça s'est bien passé. J'ai pu profiter de la famille et maintenant je suis au top". Sans aucun doute, c'est une excellente nouvelle pour le avant le sprint final.

LaLiga et Luis Suárez, deux retours très attendus

"Nous voulons vraiment revenir à la compétition, cela fait longtemps que nous n'avons pas joué un match officiel", a indiqué le Français qui assure que le Barça "a bien préparé le match" contre Majorque, un choc "important pour bien débuter ces 11 finales. Nous voulons vraiment et j'espère que cela se passe bien", a ajouté l'ancien attaquant de l'Atletico Madrid. Son adaptation et le repos dont il a bénéficié, d'autre part, ne sont pas les seules bonnes nouvelles que Barcelone a reçu ces derniers jours, il y a également eu le retour de blessure de Luis Suárez qui arrive à un moment très opportun.

Antoine Griezmann a fait l'éloge de l'Uruguayen : "Luis est le neuf de l'équipe, le meilleur buteur, celui qui fait la différence dans les grands matchs avec Lionel Messi. Il nous a manqué et c'est une grande joie pour nous d'avoir un joueur de ce niveau et il va sûrement nous aider". Le retour de l'ancien avant-centre de est, à coup sûr, une bonne nouvelle pour le club, même si Antoine Griezmann devra retrouver son côté gauche.

Un football sans supporters ni célébrations

Ce à quoi Griezmann et Suárez devront s'habituer, c'est jouer sans public, ce que les footballeurs de Barcelone ont déjà pu savourer cette semaine en s'entraînant au stade : "C'était un peu bizarre sans public, mais c'était pour s'habituer à cet environnement", reconnaît l'ancien Atlético, qui en tout cas célèbre "c'était bien de pouvoir rejouer au Camp Nou". Quoi qu'il en soit, la distance sociale est quelque chose qui peut être encore plus difficile à s'habituer : "J'ai vu un peu de . Les célébrations sans câlin sont bizarres mais c'est agréable de revoir le football".

Objectif : Le doublé

Avec ou sans supporters, l'objectif est toujours le même, maintenir l'avance au classement de la jusqu'à la dernière journée de championnat : "Nous avons les cartes en main, nous devons faire onze bons matchs et donc nous serons champions, nous sommes prêts à gagner et à profiter" comme il le prévient avant d'insister sur son cas personnel : "je veux être quelqu'un d'important dans l'équipe, sur le terrain et hors du terrain, je veux profiter du football et aider mes coéquipiers à gagner tous les matches". Ce qu'Antoine Griezmann pourra faire de nouveau à partir de ce samedi.