Et si Haaland boycottait le Ballon d'Or ?

Erling Haaland a été invité par Craig Burley, commentateur à ESPN, à "ne plus jamais revenir" au Ballon d'Or

France Football a déjà dévoilé sa liste de 30 joueurs en lice pour le Ballon d'Or. Cette année, notamment, Cristiano Ronaldo, quintuple vainqueur de l'épreuve, ne figure pas dans la liste. Il a en effet connu une Coupe du monde du Qatar en demi-teinte avant de rejoindre la Pro League saoudienne en janvier.

En revanche, Messi, sept fois lauréat du Ballon d'Or, fait figure de favori pour la récompense tant convoitée. Bien qu'il ait rejoint la MLS après deux années plutôt décevantes au Paris Saint-Germain, le joueur de 36 ans a connu la gloire en menant l'Argentine à la victoire lors de la Coupe du monde en décembre.

Haaland a quant à lui connu une saison remarquable, au cours de laquelle il a battu les records de buts en Premier League et a même remporté le triplé historique avec City. Ses exploits lui permettent de prétendre à la prestigieuse récompense et il semble être le concurrent le plus redoutable de Messi.

L'ancien milieu de terrain de Chelsea et d'Écosse, Burley, estime que le Norvégien devrait remporter le prix cette année pour ses exploits avec son club et lui a même conseillé de boycotter la cérémonie du Ballon d'Or à l'avenir s'il était devancé par Messi.

"Si Erling Haaland ne gagne pas ce prix, fermez la boutique", a déclaré Burley à ESPN, via SportBible. "Lionel Messi a gagné la Coupe du monde et c'est une grande réussite, mais il s'agit d'une période de quatre semaines. Sa forme générale en championnat n'était pas la meilleure. Le PSG a été terrible".

"Erling Haaland ? Plus de 50 buts, un titre de Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions. Erling Haaland devrait remporter ce prix. Je sais que beaucoup de gens n'arrivent pas à se détacher de Messi, mais il faut voir les choses dans leur ensemble.

"Il y aura beaucoup de journalistes muets qui voteront pour Messi. La réalité, c'est qu'Erling Haaland a tout accompli sur une longue période. Ce prix, comme beaucoup d'autres, me rend fou, mais c'est lui qui le mérite. Je pense qu'il y aura un tas d'histoires sentimentales - Messi a gagné la Coupe du monde, Messi est ceci et Messi est cela - et qu'on lui en remettra un autre".

"Et si j'étais Erling Haaland, je ne reviendrais jamais sur un autre Ballon d'Or dans ma vie, tout comme Robert Lewandowski", a-t-il ajouté.