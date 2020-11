Espoirs - Ripoll : "Prendre la première place"

Les sélectionneur de l'équipe de France Espoirs espère voir ses joueurs bien terminer leur campagne de qualification à l'Euro.

Neuf matchs, huit victoires, une défaite. C'est le bilan presque parfait des Bleuets dans ces éliminatoires en vue de l'Euro l'année prochaine, avec comme seul accroc un revers en à l'automne dernier.

Deux équipes - toutes deux déjà qualifiées - qui se retrouvent ce lundi, avec en jeu la première place du groupe et l'envie de bien préparer la compétition.

"On avait fait une très bonne première mi-temps avant que les choses ne dérapent. On a manqué de régularité et de consistance là-bas", se souvient aujourd'hui Sylvain Ripoll dans des propos accordés à L'Equipe.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

"Le point négatif, c'est ces cinquante minutes en Suisse où on s'est relâché et on a lâché", poursuit celui qui a vu ses joueurs faire le nécessaire ensuite pour s'éviter une désillusion.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

"Un test en vue de l'Euro ? C'est tout à fait le genre de match dont j'ai envie demain, avec l'objectif de prendre la première place du groupe", assure-t-il.

"Il conviendra de faire un match complet dans tous les domaines. La Suisse, c'est quand même neuf victoires en neuf rencontres, peu d'équipes ont fait carton plein. L'opposition va être relevée."