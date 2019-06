Espoirs, Aouar : "Pas de marge d'erreur"

Le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais est conscient de la difficulté de l'Euro Espoirs et espère réaliser quelque chose de grand.

Houssem Aouar fait partie de la jeune génération qui monte en . Appelé chez les Espoirs pour disputer l'Euro, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais est un des joueurs les plus expérimentés de l'équipe et aura la tâche de dicter le tempo du jeu des Bleuets durant la compétition. Titulaire chez les Gones, habitué à jouer des matches de , Houssem Aouar a estimé dans une interview accordée à l'Equipe que la compétition ne s'annonçait pas si simple et qu'il faudrait rentrer du bon pied dans l'Euro Espoirs face à l' .

"On sait qu'on fait partie des grandes nations et que la compétition va être très courte. C'est pour ça qu'il faut être prêt dès le début. Il n'y a pas une grande marge d'erreur, on va devoir assumer directement. Il y a pas mal d'équipes très fortes. On a déjà dans notre groupe l'Angleterre, qui fait partie des favoris. Cela va être relevé", a analysé le milieu de terrain de l'équipe de France espoirs.

"Beaucoup de motivation"

"Le talent individuel ne suffira pas, plein d'exemples l'illustrent. Le talent, c'est très bien mais il faut aussi avoir un groupe soudé pour aller le plus loin possible. L'équipe de France l'a démontré l'année dernière à la : il faut avoir un gros état d'esprit pour aller au bout et je pense qu'il est plutôt pas mal chez nous. Il faut encore régler quelques détails mais on est prêts. Notre équipe a su montrer qu'elle pouvait jouer et combiner", a ajouté le Lyonnais.

Houssem Aouar ne se considère pas forcément comme un des leader des Bleuets : "Je ne sais pas si ça signifie être un leader, mais je suis prêt à apporter tout ce que je peux et tout ce que j'ai accumulé notamment en Ligue des champions. Mais on a tellement de joueurs qui ont du vécu dans les grands matches qu'on aura tous notre mot à dire. Les absences de Diallo et Terrier ? Cela a été dur pour nous car ils faisaient partie des cadres, mais il reste beaucoup de bons joueurs. On va essayer de bien les représenter pour qu'ils soient fiers".

Le milieu de l'OL va disputer sa première compétition internationale, en Autriche, et a hâte d'en découdre : "C'est une découverte, il y a beaucoup d'impatience et de motivation. Quand tu vois, plus jeune, que tes coéquipiers jouent les compétitions internationales, tu y penses, tu as envie de participer. Quand tu n'es pas sélectionné, tu finis par t'y faire mais j'y suis maintenant. J'ai cette chance et je suis très content".