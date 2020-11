Espagne, Sergio Ramos surpasse Buffon et devient l’Européen le plus capé de l’histoire

Face à la Suisse, Sergio Ramos est entré dans l’histoire du football européen, en devenant le joueur le plus capé en sélection avec 177 capes.

Il peut en agacer plus d’un, son vice peut en énerver d’autres mais Sergio Ramos est clairement l’un des meilleurs défenseurs du monde et de l’histoire. Ayant tout gagner avec l’ dorée de la fin des années 2000 et début des années 2010 (un Mondial et deux Euros), le défenseur central n’en finit plus de battre des records. Déjà plus jeune international espagnol avant l’arrivée d’Ansu Fati, le capitaine de la Roja est entré un peu plus dans l’histoire du football européen face à la , ce samedi soir.

Contre les Helvètes, Sergio Ramos a honoré sa 177eme sélection avec l’Espagne, ce qui en fait l’Européen le plus capé de l’histoire. Ayant déjà rattrapé Gianluigi Buffon un peu plus tôt dans la semaine contre les , le défenseur du est désormais seul en haut de ce classement. A 34 ans et vu le niveau qu’il affiche encore, Sergio Ramos peut espérer aller chercher la barre des 200 et écrire un peu plus son histoire.