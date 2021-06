Espagne, Sarabia dézingue Van der Vaart

Après Koke, c'est autour de l'ailier du Paris Saint-Germain de répondre aux attaques de Rafael Van der Vaart envers la Roja.

Rafael Van der Vaart serait bien inspiré de ne pas aller passer ses prochaines vacances en Espagne. L'ancien meneur de jeu du Real Madrid et des Pays-Bas n'a guère été convaincu par le début de l'Euro 2020 de la Roja et l'a fait savoir. "L'Espagne est horrible, a déclaré l’ancien meneur sur NOS où il intervient pendant l’Euro. J'espère que nous (les Pays-Bas) nous allons jouer contre eux. Il n'y a rien dans cette équipe. Tout ce qu'ils font, c'est de passer d'un côté à l'autre. Ils n'ont même pas un joueur qui sache faire une dernière passe".

Avec deux points en deux matches, l'Espagne n'est pas flamboyante dans ce début de championnat d'Europe. Du moins, la Roja domine mais ne parvient pas à marquer et à faire la différence. Néanmoins, cette déclaration n'a pas fait que des heureux de l'autre côté des Pyrénées, bien au contraire. Présent ce lundi devant les médias, Koke a accordé une première réponse sans langue de bois à l'ancien meneur de jeu du Real Madrid.

Le milieu espagnol n’a pas manqué de rappeler à Van der Vaart un souvenir pour le moins douloureux pour l’Oranje, à savoir la finale de la Coupe du Monde 2010 remportée par la Roja : "Il veut son moment de gloire. On aura peut-être cette phrase en tête, cela pourrait nous motiver un peu plus, surtout si on est amené à jouer contre les Pays-Bas. Je me souviens très bien de van der Vaart. On le voit parfaitement en photo sur le but d’Iniesta en finale de la coupe du monde 2010."

"Van der Vaart a dit de la merde"

Ce mardi, c'était autour de Pablo Sarabia de se présenter devant les médias. L'ailier du PSG a également renvoyé Rafael Van der Vaart dans les cordes : "Il s’est trompé dans ses déclarations, encore plus en étant footballeur. Il a dit de la merde. Mais le seul souvenir que j’ai de lui, c’est la Coupe du monde 2010 et il ne s’en est pas très bien sorti puisque nous avons remporté la finale. Donner son opinion, c'est gratuit. C'est vrai que je n'aime pas qu'une personne qui sait ce qu'est le football juge une équipe de cette façon".

"Je pense que nous jouons bien et que nous arrivons là où nous voulons être. On a juste besoin de marquer. On domine les matches, on construit, on presse bien, ils nous donnent peu d'occasions de marquer... J'espère que le football nous récompensera et que nous gagnerons contre la Slovaquie. La jeunesse peut nous faire défaut ? Il se peut que l'équipe ait des chances de marquer et ne marque pas et à la fin vient cette anxiété des dernières minutes. Il faut être calme jusqu'à la 90e minute, on va essayer d'enthousiasmer beaucoup plus les gens avec la victoire contre la Slovaquie", a ajouté l'ailier de la Roja.

Pablo Sarabia a bien évidemment été confronté à la rumeur Sergio Ramos au PSG, mais il a botté en touche : "Le cheick m'a-t-il demandé le numéro de Sergio Ramos ? Non, il ne me l'a pas demandé. Je ne sais pas, voyons ce que Sergio Ramos me dit. Cela ne me dérangerait pas de donner le numéro de téléphone de Sergio Ramos au cheikh, c'est un grand professionnel et une idole pour toute l'Espagne".