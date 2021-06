Van der Vaart tacle l’Espagne, Koke lui répond

Au lendemain des critiques de Van der Vaart sur le jeu de l’Espagne, Koke a répondu à l’ancien international néerlandais.

Deux points en deux matches. On ne peut pas dire que le début de l’Euro 2020 de l’Espagne soit une franche réussite. Pourtant, en 180 minutes, la Roja a eu le monopole du ballon, a dominé ses adversaires mais n’a pas réussi à faire la différence.

Opposés à la Slovaquie, mercredi, les hommes de Luis Enrique n’ont pas d’autres choix que de s’imposer s’ils veulent se qualifier pour les huitièmes de finale. Il faudra pour ça mettre un peu plus de variété dans le jeu notamment offensif pour déstabiliser le bloc slovaque. Comme c’est le cas depuis la fin de l’âge d’or espagnol, la Roja est critiquée pour sa possession stérile et Rafael van der Vaart, passé par le Real Madrid ou encore le Betis, n’y est pas allé de main morte, considérant le jeu espagnol comme « horrible ».

"L'Espagne est horrible, a déclaré l’ancien meneur sur NOS où il intervient pendant l’Euro. J'espère que nous (les Pays-Bas) nous allons jouer contre eux. Il n'y a rien dans cette équipe. Tout ce qu'ils font, c'est de passer d'un côté à l'autre. Ils n'ont même pas un joueur qui sache faire une dernière passe."

Mis au courant des déclarations de Van der Vaart, les joueurs espagnols ont réagi lors de leur point presse hebdomadaire. Lundi, c’est Koke qui s’est présenté face aux journalistes et en qualité de cadres du groupe, le milieu de l’Atlético Madrid a livré une réponse dans son pur style. Viril mais propre.

Le milieu espagnol n’a pas manqué de rappeler à Van der Vaart un souvenir pour le moins douloureux pour l’Oranje, à savoir la finale de la Coupe du Monde 2010 remportée par la Roja.

"Il veut son moment de gloire. On aura peut-être cette phrase en tête, cela pourrait nous motiver un peu plus, surtout si on est amené à jouer contre les Pays-Bas. Je me souviens très bien de van der Vaart. On le voit parfaitement en photo sur le but d’Iniesta en finale de la coupe du monde 2010."

Il est vrai que l’ancien de Tottenham a été aux premières loges de ce but victorieux, tentant désespérément de tacler l’ancien maître à jouer du Barça. Avec le résultat qu’on connait derrière.