L'Espagne plombée par les attentes après une "génération de génies" selon Morata

L'attaquant de la Roja était déçu après le deuxième match nul de son équipe face à la Pologne dans cette phase de poules de l'Euro.

Alvaro Morata admet que l'Espagne doit faire face au poids des attentes à l'Euro 2020 alors qu'elle tente de suivre une "génération de génies".

L'Espagne a soulevé le trophée pour la deuxième fois en 2008 avant de devenir le premier pays à remporter la compétition consécutivement quatre ans plus tard, avec un triomphe en Coupe du monde entre les deux.

Avec Andres Iniesta, Xavi, Fernando Torres, David Villa et Sergio Ramos au sommet de leur art, la Roja était une force inarrêtable, mais l'équipe traverse actuellement une phase de transition sous la direction de Luis Enrique.

L'Espagne risque de quitter l'Euro dès la phase de groupes après avoir été tenue en échec par la Suède et la Pologne, et Morata est de plus en plus frustré par les critiques qui lui sont adressées.

L'attaquant de l'Atletico Madrid, qui vient de prolonger son prêt à la Juventus d'une année supplémentaire, estime que l'équipe d'Enrique est injustement comparée aux grandes équipes du passé.

"Si nous écoutons ce que les gens disent, cela n'aidera pas, parce qu'ils attendent tous de nous critiquer, a déclaré Morata à Sky Italia. Habituellement, lorsque de grandes nations atteignent une compétition comme celle-ci, il y a un sentiment d'unité autour d'elles. Nous savons que nous suivons une génération de génies qui ont tout gagné et il est difficile pour nous de leur succéder, mais nous devons croire en nous-mêmes."

Morata a fait l'objet de critiques après sa prestation médiocre lors du match nul contre la Suède. Il a d'abord réussi à faire taire ses détracteurs en ouvrant le score pour l'Espagne face à la Pologne au stade de la Cartuja samedi.

Cependant, Robert Lewandowski a égalisé pour la Pologne au début de la deuxième période avant un incident calamiteux qui a laissé les supporters locaux stupéfaits.

L'article continue ci-dessous

L'Espagne a bénéficié d'un penalty obtenu par Gérard Moreno après consultation de la VAR, mais la star de Villarreal a touché le poteau et le ballon est revenu directement à Morata, qui a ensuite frappé à côté du but.

"Le ballon se déplaçait à une vitesse incroyable et il était difficile de le contrôler, a déclaré le Bianconero. J'étais peut-être trop près du ballon et j'aurais dû faire un choix différent."

L'Espagne va maintenant se tourner vers son dernier match du groupe E contre la Slovaquie, qu'elle doit remporter pour se qualifier pour les huitièmes de finale, tandis que la Suède, leader de la poule, affrontera la Pologne.