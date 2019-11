Eriksen réfute tout problème avec Tottenham

Le milieu danois Christian Eriksen a affirmé que son nouveau statut à Tottenham n'a rien à voir avec sa situation contractuelle.

Christian Eriksen est catégorique sur le fait qu'un contrat qui arrive à son terme et les discussions en cours suscitant l'intérêt du n'ont rien à voir avec le temps de jeu limité qu'il a désormais à . Selon le meneur de jeu danois, qui continue à négocier avec ses responsables dans le nord du Londres, les Spurs ont toujours "une confiance totale" en lui.

Cette prétendue confiance ne se reflète cependant pas dans le temps de jeu que lui accorde Mauricio Pochettino. Le joueur de 27 ans, qui figurait autrefois parmi les cadres de cette formation, n’est plus assuré de jouer tituliare et a même souvent dû se contenter d’une place sur le banc. Eriksen admet qu'il a moins de minutes que ce à quoi il s'est habitué au cours des six premières années en , mais estime qu'il reste en lice pour chaque match disputé par les Spurs. "Je pense à 100% que Tottenham a entièrement confiance en moi", a-t-il déclaré au journal danois BT. «Il n'y a pas de grande différence, sauf que je joue un peu moins cette année. Je ne pense pas qu'il y ait un rapport entre ma situation contractuelle et le fait que je ne sois pas aussi sollicité qu'avant."

Outre-Manche, beaucoup d'observateurs ont reproché à Eriksen de plus penser à son avenir qu'aux performances de l'équipe. Ses statistiques sont aussi moins séduisantes que lors de la campagne écoulée. L'intéressé prétend ne rien faire de différent, mais accepte qu'il peut y avoir des améliorations à apporter. "Je pourrais peut-être prendre un peu plus ma chance dans des positions différentes sur le terrain, a-t-il admis. Bien sûr, il y a des erreurs et les décisions prises doivent également être corrigées. Il y a eu beaucoup de mauvais choix dernièrement. J'ai été dans les bonnes situations. Je n'ai tout simplement pas pris les bonnes décisions. C'est un peu la précision qui manque. C'est quelque chose que je dois travailler sur moi-même. "

Eriksen aura la possibilité de retrouver le chemin des filets lors des qualifications de l' avec son pays. Le talentueux milieu de terrain a hâte de se changer les idées avec son pays. Il a confié : "L'équipe nationale est quelque chose de complètement différent d'une équipe de club. Ce sont deux choses très différentes. Donc, la baisse que j'ai pu avoir dans le club, qui n'est en soi pas énorme, ne devrait pas avoir d'influence. Mais au moins, j’ai suffisamment confiance pour pouvoir jouer au football. Donc ça ne devrait pas me gêner."