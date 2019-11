Tottenham - Mauricio Pochettino demande de la patience

Alors que ses Spurs pointent à une décevante 14ème place en Premier League, l'Argentin a prétexté être en phase de construction.

Mais que se passe-t-il à ? Finalistes de la dernière édition de la Ligue des Champions, les Spurs n'y arrivent pas depuis le début de saison, eux qui pointent à une très décevante 14ème place au classement en . Peu séduisants dans le jeu et ne pouvant pas s'appuyer sur des cadres en méforme, les Londoniens ont encore été tenus en échec face à Sheffield United (1-1) samedi, pour le compte de la 12ème journée de championnat.

Dans le viseur de nombreux supporters, Mauricio Pochettino, pourtant adulé en fin de saison dernière, a pris la défense de son équipe dans des propos accordés à la presse locale. Prétextant une logique de construction, l'Argentin a réclamé de la patience pour pouvoir jouer sur plusieurs tableaux.

"Des situations comme celle-ci peuvent arriver"

"Nous devons trouver un équilibre. Nous sommes en train de construire une équipe qui peut jouer en et en Premier League, le championnat le plus difficile au monde. C’est dangereux et des situations comme celle-ci peuvent arriver. Vous attendez de meilleurs résultats que ceux que vous obtenez. Nous sommes en construction et nous verrons si nous avons le temps de construire ce que nous voulons", a ainsi confié l'ancien du .

Une logique qui se respecte mais qui pourrait jouer des tours à Tottenham lors des prochaines semaines. En effet, les quatre équipes de tête impriment un rythme important dans les hauteurs du classement, et il n'y aura sûrement plus de places pour les retardataires en fin de saison...