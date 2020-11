Eriksen peut partir en janvier, assure Marotta

D'après les attestations faites par le directeur général du club, Christian Eriksen a l'autorisation pour se trouver un nouveau club en janvier.

Christian Eriksen est libre de quitter l'Inter en janvier prochain, a assuré ce dimanche le directeur général du club lombard, Beppe Marotta.

L'international danois Eriksen est arrivé à Milan en janvier dernier, avec l'étiquette du chainon manquant pour les Nerazzurri et qui pourrait aider l'équipe à ramener le Scudetto à Giuseppe Meazza. Cependant, son rendement a été médiocre et il y a eu de nombreuses spéculations selon lesquelles le manager Antionio Conte est prêt à réduire les dépenses onéreuses et laisser le milieu de terrain danois partir.

Des bruits qui viennent donc d'être confirmés par Marotta, lequel a assuré que la direction des vice-champions d' est prête à écouter les différentes offres pour l'ancien sociétaire de . "Hier, Conte a répondu de manière très complète", a déclaré Marotta à DAZN, rappelant que l'entraîneur a déjà été interrogé sur l'avenir à long terme d'Eriksen. "J'ajoute clairement que nous ne retiendrons pas un footballeur s'il demande à être transféré. Nous devrons faire les bonnes évaluations. Conte utilise [Eriksen] par respect au joueur et au club. Pour le moment, aucune offre n'est parvenue, mais au moment opportun, nous essaierons de prendre les bonnes décisions."

Marotta affirme qu'Eriksen n'a causé aucun problème à l'équipe, ni demandé à partir, mais a laissé croire que la meilleure solution pourrait être une séparation dès le mercato de janvier. Eriksen n'a eu aucun impact en durant la saison en cours puisqu'il n'est que très peu utilisé par son coach. Ce dimanche, il est de nouveau resté sur le banc tout au long de l'opposition victorieuse contre Torino (4-2).