RUMEUR - Arsenal convoite Eriksen

Après avoir longtemps fait les beaux jours de , Christian Eriksen va-t-il enfiler la tunique du club rival d’ . C’est une possibilité d’après ce que rapporte le Corriere dello Sport.

Ce quotidien italien vient de révéler que les responsables des Gunners ont approché leurs homologues de l’Inter pour leur proposer un échange. Ils seraient prêts à céder Granit Xhaka contre les services du milieu danois.

Eriksen n’est plus très motivé pour continuer son parcours avec les vice-champions d’ . En raison d’un temps de jeu limité et de difficultés d’adaptation à la , il se verrait bien relever un nouveau challenge dès le mois de janvier.

Le nom d’Eriksen a aussi circulé dernièrement du côté du PSG. Mais, cette rumeur serait sans fondement. Les champions de ne ciblent pas le Scandinave.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world