Inter - Torino (4-2), Lukaku et l’Inter renouent avec la victoire

Menée par deux buts d’écart, l’Inter a signé un joli sursaut pour renouer avec la victoire en Serie A au détriment de Torino (4-2).

Après deux nuls consécutifs, l’ n’était pas loin ce dimanche d’enregistrer un nouveau faux-pas dans le championnat italien. En déplacement à , l’équipe lombarde accusait deux buts de retard au tableau d’affichage. Mais, elle a réussi à tout renverser dans la dernière demi-heure du jeu.

A défaut d’agir, les hommes d’Antonio Conte ont donc su réagir. Et une fois les chevaux lâchés, leurs opposants du jour n’ont pas été capables de leur résister. Comme souvent, c’est Romelu Lukaku qui s’est chargé de guider les siens vers la victoire. Comme il l’avait fait avec la cette semaine, le puissant attaquant a inscrit un doublé, tout en délivrant un "assist" en prime.

Lukaku dans tous les bons coups

Après qu’Alexis Sanchez ait réduit le score à 1-2 d’une frappe de près (64e), l’avant-centre nerazzurro a remis les deux équipes à égalité en convertissant un service latéral de…Sanchez (67e). Ensuite, l’ancien Mancunien n’a pas tremblé quand il a fallu transformer un pénalty à la 84e. Ça faisait 2-3 pour les visiteurs, pus 2-4 quand le héros du jour a parachevé son œuvre en lançant Lautaro Martinez pour l’ultime réalisation de la rencontre.

Malgré une première heure de jeu à l’envers, et qui les a vu se faire surprendre par Simone Zaza et Cristian Ansaldi (sur pénalty), les Intéristes ont donc repris goût à la victoire en . Avec les trois points récoltés, les Lombards remontent à la 5e place du classement général, et avec seulement trois points de retard sur le leader. C’était une belle façon de préparer la réception du Real en Ligue des Champions.

