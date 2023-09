Erik Ten Hag accable ses joueurs après la nouvelle défaite de MU

Le manager de MU s’en est pris à ses protégés après le rageant revers concédé à domicile face à Crystal Palace ce samedi.

Et un revers de plus pour Manchester United en Premier League. Toujours aussi décevants, les Red Devils ont été piégés par Crystal Palace (0-1), ce samedi à domicile. Avec cette défaite, ils présentent désormais leur pire bilan lors d’un démarrage de saison depuis 32 ans !

Ten Hag déplore le manque d’efficacité offensive

Après cette partie, Erik Ten Hag était attendu pour faire son autocritique. Mais, il a plutôt préféré enfoncer ses joueurs, en déplorant leur manque d’efficacité aux avant-postes.

"C'est très simple. Nous n'avons concédé que trois occasions sur l'ensemble du match, toutes trois sur coups de pied arrêtés. Je pense que nous nous sommes mis en bonne position et que nous avons pris de mauvaises décisions", a-t-il lâché au coup de sifflet final

Le Néerlandais est agacé, car il estime qu’il y avait de la place pour assurer au moins le point du nul. "Nous nous sommes retrouvés en bonne position et nous avons eu des joueurs libres. Nous n'avons pas eu d'impact. La qualité n'était tout simplement pas suffisante dans cette partie du match. En fin de match, nous n'avons pas joué notre meilleur jeu. Bien sûr, c'est frustrant. Nous avons souvent été proches du but. Il faut être vif et précis. C'est une question de prise de décision".

Interrogé sur ce que cette défaite va provoquer comme conséquence, Ten Hag a rétorqué : "Nous ne pouvons plus changer ce résultat. On tire toujours les leçons du match et on apprend à faire mieux dans la dernière partie du match".