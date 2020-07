Eric Dier prolonge son contrat avec Tottenham

Le club londonien de a annoncé une bonne nouvelle à ses fans ce mardi. Les Spurs ont fait signer un nouveau contrat à l’un des cadres de l’équipe, le milieu de terrain Eric Dier. Ce dernier s’est engagé pour quatre nouvelles années avec les vice-champions d’Europe.

« C’est comme le début d’une nouvelle aventure », a déclaré l’international anglais après avoir paraphé son nouveau bail. Si tout se passe comme prévu, il restera donc à Tottenham jusqu’à ses 30 ans.

✍️ We are delighted to announce that @ericdier has signed a new contract with the Club which will run until 2024!#THFC ⚪️ #COYS