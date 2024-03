Equipe de France, Zidane reçoit la réponse de la FFF

Déterminé à diriger l’Equipe de France, Zinedine Zidane vient de recevoir la réponse de la FFF.

Zidane vient d’être fixé pour son intérêt pour l’Equipe masculine de France de football. Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid à l’été 2021 après un deuxième passage mitigé à la Maison Blanche. S’il envisage de diriger les Bleus, Zizou vient de recevoir une réponse de la Fédération française de football (FFF).

Zidane veut toujours diriger les Bleus

Champion du monde 1998 et Ballon cette même année, Zinedine Zidane est devenu entraîneur après sa belle carrière de footballeur professionnel. Après un premier passage satisfaisant (2016-2018) au Real Madrid et un deuxième plus compliqué (2019-2021), Zizou n’a plus dirigé une équipe de football. Depuis, le technicien français est associé à plusieurs clubs, dont le Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille, Manchester United ou encore le Bayern Munich. Mais l’ancien joueur de la Juventus n’aurait que l’Equipe de France en tête.

Dans une interview accordée à GQ en 2023, l’ancien footballeur du Real Madrid et ancien coach de la Maison Blanche avait fait savoir qu’il n’avait pas oublié les Bleus. « J’ai déjà souvent dit que quand vous avez connu l'équipe de France en tant que joueur et que vous devenez entraîneur, c'est juste logique d'y penser. Mais ce n'est pas le moment », avait-il déclaré. Mais Deschamps a été prolongé jusqu’en 2026.

La FFF répond à l’intérêt de Zizou

Même si Didier Deschamps a prolongé jusqu’en 2026, Zinedine Zidane aurait toujours l’Equipe de France dans un coin de son cerveau. Mais dans une interview accordée à Le Figaro, ce mercredi, le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo, a fait savoir que l’ancien coach du Real Madrid n’a, pour l’instant, aucune chance de diriger les Bleus.

« Zinedine Zidane est un des monuments du football français, la première chose, c’est quand même d’avoir à la fois reconnaissance et gratitude pour tout ce qu’il a apporté aux Français. Ensuite, on a le plus grand sélectionneur du football français en place jusqu’en 2026… Tout est dit », a-t-il déclaré dans un entretien accordé au Figaro.