Libre depuis mai 2021, Zinédine Zidane pense toujours à l'équipe de France même s'il estime que ce n'est pas le moment.

Après un premier passage brillant (2016-2018) et un deuxième plus compliqué (2019-2021), Zinédine Zidane est toujours sans club depuis son départ en mai 2021. L'équipe de France semblait lui tendre les bras après la Coupe du monde 2022 mais Didier Deschamps a finalement été prolongé jusqu'en 2026, obligeant donc le Ballon d'Or 1998 à revoir ses plans pour le moment. Dans un entretien accordé à GQ, l'ancien international français assure qu'il pense toujours aux Bleus mais que ce n'est pas encore le moment pour lui.

Zidane évoque l'équipe de France

"J"ai déjà souvent dit que quand vous avez connu l'équipe de France en tant que joueur et que vous devenez entraîneur, c'est juste logique d'y penser. Mais ce n'est pas le moment", a confié le champion du monde. D'après GQ, ZZ aurait encore refusé les récentes avances du Paris Saint-Germain, qui cherche activement un successeur à Christophe Galtier, et ne semble pas se rapprocher d'un quelconque club, bien qu'il fut un temps annoncé du côté de la Juventus de Turin, où il évolué entre 1996 et 2001.

Et s'il vient de passer deux ans sans entraîner, le natif de Marseille ne semble pas préoccupé et assure avoir toujours fait en fonction de ses ambitions au cours de sa carrière, notamment lorsqu'il était joueur. "Quand j'étais à Cannes, je voulais aller à Bordeaux. Puis j'ai voulu jouer à la Juve et ensuite à Madrid parce que c'était une expérience différente et plus forte à chaque fois. On appelle ça de l'ambition tout simplement. J'ai toujours été ambitieux et j'ai toujours cru en moi. Je fonce", a-t-il simplement expliqué.