Equipe de France : Les trois joueurs qui méritent une sélection selon les stats

Une étude de Be Soccer Pro révèle le nom des trois joueurs français qui mériteraient d'être convoqués pour la première fois en équipe de France en raison de leurs performances.

Le site internet Be Soccer Pro a mené une étude afin de savoir quels étaient les joueurs actuels appartenant aux dix meilleures nations du classement FIFA à ne pas avoir la moindre sélection.

Se basant sur les performances des joueurs, Be Soccer Pro révèle que trois joueurs français auraient pu (dû ?) être convoqués en équipe de France par Didier Deschamps.

Il s'agit de Robin Le Normand (Real Sociedad) et de deux joueurs du Stade Rennais, Gaëtan Laborde et Benjamin Bourigeaud. Ils ont reçu la note de 86 sur 100 pour leurs performances lors de la saison écoulée.

Le Normand victime de l'abondance de centraux chez les Bleus

Pour Be Soccer Pro, si Robin Le Normand (25 ans) ne compte pas la moindre sélection c'est parce qu'il est victime de l'immense concurrence au poste de défenseur central (Varane, Koundé, Kimpembé, Upamecano, Konaté, Saliba, Lenglet, Umtiti sans oublier Pavard et les frères Hernandez, des latéraux pouvant jouer dans l'axe).

Au mois de mars, Robin Le Normand a fait savoir qu'il souhaitait jouer pour les Bleus même s'il pourrait demander la nationalité espagnole et rejoindre la Roja, comme l'a fait avant lui Aymeric Laporte.

Laborde, une régularité non récompensée

En attaque, c'est Gaëtan Laborde qui aurait mérité d'être sélectionné selon Be Soccer Pro. Avec 16 buts en 2021 et 15 buts en 2022 en Ligue 1, avec à chaque fois 8 passes décisives, le joueur de Montpellier puis de Rennes a montré sa régularité dans l'élite.

« C'est bien que ça parle comme ça. Laborde en équipe de France, il y a cinq-six ans, on en aurait rigolé. Aujourd'hui, le fait qu'on en parle et que les gens trouvent ça crédible, ça veut dire que ma progression est bonne et j'espère pouvoir encore progresser », avait confié le joueur en janvier dernier.

Mais lui aussi est victime d'une forte concurrence (Mbappé, Benzema, Griezmann sont titulaires indiscutables) sachant qu'un joueur comme Wissam Ben Yedder se contente souvent de quelques minutes par ci par là et que Christopher Nkunku vient d'honorer ses premières sélections.

De plus, Didier Deschamps rappelle souvent des joueurs (comme Olivier Giroud et Anthony Martial) ayant déjà fréquentés la sélection en cas de forfaits.

Bourigeaud frappe à la porte des Bleus

Enfin, Be Soccer Pro estime que Benjamin Bourigeaud mériterait les honneurs de la sélection française. Le milieu de terrain vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière en réalisant un « double-double » avec 11 buts et 13 passes décisives en Ligue 1.

Il a d'ailleurs été présélectionné pour la Ligue des nations au moins de juin mais Didier Deschamps ne l'a pas retenu dans sa liste finale.

Agé de 28 ans (comme Laborde), Bourigeaud doit garder l'espoir d'obtenir une première cape puisque Jonathan Clauss a fait ses débuts chez les Bleus cette année, à l'âge de 29 ans.