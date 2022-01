Equipe de France : Gaëtan Laborde ne se cache plus

Après plusieurs saisons d'ascension à Montpellier, Gaëtan Laborde s'est rapidement imposé au Stade Rennais. Arrivé l'été dernier, le buteur des Rouge et Noir affiche des statistiques de haut niveau, lui qui a déjà inscrit dix buts en Ligue 1 depuis le début de l'exercice 2021-22. Performant chaque week-end, l'attaquant voit son nom apparaître parmi les possibles surprises en Équipe de France. Forcément flatteur, mais pas de nature à le déconcentrer.

"L'EDF, il y a cinq-six ans, on en aurait rigolé"

"C'est bien que ça parle comme ça. Laborde en équipe de France, il y a cinq-six ans, on en aurait rigolé. Aujourd'hui, le fait qu'on en parle et que les gens trouvent ça crédible, ça veut dire que ma progression est bonne et j'espère pouvoir encore progresser", a ainsi confié l’ancien du MHSC dans un entretien accordé à Prime Video. Si son nom fait les gros titres, Gaëtan Laborde ne déroge toutefois pas à ses habitudes, et veut poursuivre ses efforts.

"Si l’équipe de France est mon objectif ? Bien sûr. Chaque joueur a des objectifs élevés et des fois inaccessibles. Mais il faut toujours essayer de taper très haut pour être ambitieux. Maintenant, je suis plus axé sur ma progression, être bon avec Rennes, marquer mes buts, être décisif pour mon équipe et on verra plus tard. C'est surtout ça qui va peut-être me faire un jour y être", a ajouté le buteur du Stade Rennais, natif de Mont-de-Marsan.

Objectif Ligue des Champions

Arrivé au sein d'un projet ambitieux, il devra pour cela contribuer à la réussite collective de l'équipe bretonne. Actuel 5e de Ligue 1 avec 34 points au compteur, Rennes n'est qu'à trois points de la 3ème place du podium, occupée par l'Olympique de Marseille. Une qualification pour la Ligue des Champions est donc plus que jamais d'actualité. Et nul doute que se mêler aux meilleures formations européennes serait un atout de taille pour être appelé en sélection.