Robin Le Normand : "Je veux jouer avec la France"

Quand on pense à un Français qui brille en Liga, on pense à Karim Benzema au Real Madrid ou à Nabil Fékir au Betis Séville. Mais il y a un troisième larron auquel on ne pense jamais et qui fait les beaux jours de la Real Soiedad : Robin Le Normand.

Le défenseur central est arrivé en Liga en juillet 2016 à l'âge de 19 ans après avoir été formé à Brest où il n'a pas été conservé (il n'a joué qu'un match en Ligue 2 avec les Bretons).

Vainqueur de la Copa del Rey en 2020, ce Breton pure souche (il est né dans les Côtes d'Armor) est devenu titulaire indiscutable chez les Basques et aimerait rejoindre l'équipe de France comme il l'a confié dans une interview à nos confrères de So Foot : « Ça fait longtemps que je suis en Espagne, j'y suis très heureux et je serai éternellement reconnaissant envers ce pays qui m'a donné la possibilité de devenir pro, mais moi, je veux jouer avec la France, c'est mon pays… C'est mon objectif. »

Robin Le Normand affirme par ailleurs qu'il ne suivra pas les traces d'Aymeric Laporte, qui a décidé de jouer pour l'équipe d'Espagne, pays où il a été formé, après avoir porté le maillot des Bleuets : « Aymeric a ses idées, il a pris une décision, et moi aussi : dans ma tête, c'est très clair, je veux jouer pour les Bleus. Alors oui, à mon poste, il y a beaucoup de concurrence, mais j'ai confiance en moi, en mes capacités. La Real est en train de faire une bonne saison, j'ai un bon temps de jeu… On verra bien où tout cela me mènera. »

On surveillera donc avec attention la prochaine liste de Didier Deschamps qui arrivera très prochainement puisque les Bleus joueront deux matches amicaux à la fin du mois de mars : contre la Côte d'Ivoire le 25 puis face à l'Afrique du Sud le 29.