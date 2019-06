Équipe de France : quelle serait la meilleure équipe possible pour les JO 2020 ?

La qualification des Bleuets en demi-finale de l'Euro Espoirs offre une place à la France aux JO 2020 de Tokyo. Quel serait le meilleur 11 possible ?

Ils n'étaient pas dans le carnet de route au départ, mais ces Jeux Olympiques 2020 de Tokyo pourraient donner envie aux joueurs de l'équipe de A dans les mois à venir.

En compostant leur ticket pour les demi-finales de l'Euro Espoirs lundi soir, les Bleuets de Sylvain Ripoll ont permis à la France de gagner sa place au tournoi Olympique des Jeux. Une épreuve qui n'est pas dans le panthéon des plus grandes compétitions internationales de football, mais dont la résonance médiatique n'est pas à prouver. Par le passé, de grandes stars internationales comme Lionel Messi, Xavi Hernandez ou Neymar se sont illustrés aux JO. La star brésilienne du PSG, qui a participé deux fois à la compétition, avait même mené la Seleçao au titre Olympique en 2016 - ce qui constitue encore son seul et unique titre d'envergure en sélection.

Alors pas question pour certains joueurs de snober cette compétition, même si le timing complique l'affaire. En effet, tous les joueurs désireux de prendre part à l'événement devront obtenir un créneau dans un planning déjà bien chargé, alors que le coup d'envoi du tournoi aura lieu dix jours seulement après la finale de l' , priorité absolue. La FFF et les clubs, qui planifieront leur pré-saison, seront donc déterminants. Quoiqu'il en soit, certains Bleus, à l'image de Kylian Mbappé, n'ont pas caché leurs aspirations.

Affamé de trophées et de compétitions, le champion du monde français aimerait ajouter un titre olympique à un palmarès déjà long comme le bras (une , trois titres de champion de France, une , une , un Trophée des champions). Et dans cette optique, il envisagerait de participer aux JO de 2020 si l'équipe de France Espoirs se qualifie pour le tournoi, selon les informations de France Football. "Avec la sélection, il me reste encore à remporter l'Euro. Mais j'aimerais aussi disputer les Jeux Olympiques", avait-t-il déjà indiqué l'an dernier devant la presse. Ravi de son voyage au , l'attaquant star du a bien l'intention d'y retourner, d'autant qu'une marque de cosmétiques japonaise compte aujourd'hui parmi ses sponsors.

Mbappé, mais aussi Griezmann ou Pogba ont la possibilité d'y aller

Mbappé pourrait donc être la grande attraction de cette compétition, mais il n'est pas le seul. Tous les pays qualifiés peuvent intégrer des joueurs né après le 1er janvier 1997, comme la star parsienne donc, ou comme son grand ami Ousmane Dembélé (né le 15 mai 1997).

Par ailleurs, trois éléments expérimentés, âgés de plus de 23 ans, peuvent renforcer le groupe France. Le choix est donc vaste. Certains champions du monde ayant joué un rôle clé dans la grande aventure en - Antoine Griezmann, Paul Pogba, Raphaël Varane, N'Golo Kanté ou autres - peuvent tout à fait se prendre au jeu. Mais le choix de la constitution de ce groupe s'annonce cornélien, puisque des Bleuets actuels ayant permis à la France de se qualifier, comme Moussa Dembélé, Olivier Ntcham ou Jonathan Bamba, dépasseront la limite d'âge autorisée au moment du tournoi alors qu'ils méritent une récompense... Alors, quel serait le meilleur onze des Bleus ?