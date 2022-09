Equipe de France : Ousmane Dembélé ménagé à la veille de la rencontre face au Danemark

Comme vendredi, l'attaquant barcelonais, qui traîne une gêne à un mollet, a été ménagé par le staff des Bleus et s'est entraîné à part.

Raphaël Varane a été clair, la rencontre de dimanche face au Danemark sera un match de « préparation en vue de l'échéance qui arrive ». Comme l'a affirmé le capitaine des Bleus, lui et ses partenaires ont besoin de trouver de créer du lien à deux mois de la Coupe du monde.

Dans ce contexte, Didier Deschamps peut-il procéder à une large revue d'effectif et aligner un onze complètement différent de celui qui a démarré contre l'Autriche jeudi soir ? Alors que les matches s'accumulent, le sélectionneur a décidé de faire faire à ses joueurs une « séance légère ». Ce samedi au Parken Stadium de Copenhague, 22 Bleus ont participé à l'entraînement collectif de veille de match, effectuant des exercices collectifs mais pas de mise en place comme il le fait habituellement.

Dans ce groupe de 22 éléments, seul Ousmane Dembélé manquait à l'appel. L'attaquant du FC Barcelone s'est entraîné à part, effectuant un footing et des tours de terrain notamment. Touché à un mollet lors de la rencontre de son club face au Bayern Munich, « Dembouz » reste incertain pour la rencontre de dimanche soir.

La seule certitude est dans les buts. Lors de la conférence de presse, « DD » a confirmé qu'Alphonse Areola sera titulaire. « Je ne vais pas changer pour changer, mais il y aura des changements. Je n'ai pas encore décidé et je ne déciderai pas ce soir. Je dois avoir le retour du médical et je veux échanger aussi avec les joueurs », expliquait Didier Deschamps qui précisait que Benoît Badiashile était tout de même « susceptible » de démarrer.

Il semble tout de même difficile d'imaginer que plusieurs éléments ne commenceront pas cette rencontre. A commencer par Kylian Mbappé. L'attaquant parisien avait confirmé dès l'après-match contre l'Autriche sa volonté de jouer cette rencontre. Vu le manque de profondeur de banc, Ferland Mendy aussi devrait enchaîner à gauche, tout comme Raphaël Varane et Aurélien Tchouaméni, qui devient de plus en plus indispensable au milieu.

Difficile aussi d'imaginer que certains éléments, comme Benjamin Pavard ou Christopher Nkunku qui effectuent un début de saison remarqué, ne disposent pas d'un temps de jeu conséquent. Le défenseur du Bayern Munich pourrait aussi bien évoluer au poste de piston droit ou en défense central. Une position qu'il préfère mais dans laquelle il a été peu aligné depuis la reprise de la Bundesliga.

