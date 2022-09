Danemark-France - Hjulmand : "Nous avons un grand respect pour les champions du monde"

Sélectionneur du Danemark, Kasper Hjulmand, s'est exprimé sur les qualités des Bleus à la veille de leur rencontre.

Dimanche soir, lors de la dernière journée de la Ligue des nations, les Bleus affronteront le Danemark à Copenhague. Lors du match aller, au Stade de France, les Danois avaient créé la surprise en l'emportant 2-1.

Avant ce match retour puis la confrontation lors de la prochaine Coupe du monde, le sélectionneur danois, Kasper Hjulmand, a encensé la sélection tricolore : « La France est un adversaire incroyable. Je l'ai déjà dit quand nous avons joué contre eux au Stade de France. C'est probablement l'équipe qui a le plus de qualité individuelles. Il y a tellement de joueurs talentueux en France. Et nous avons, bien sûr, un grand respect pour les champions du monde. »

« Nous avons montré que dans un bon jour, avec une équipe en forme et en faisant une bonne performance nous pouvons gagner. Et avec le soutien de nos supporters au Parken, nous espérons que cela nous donnera des ailes et l'énergie nécessaire pour venir à bout de ce grand adversaire », a-t-il ajouté.

