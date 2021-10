Equipe de France : les frères Hernandez "fiers" de jouer ensemble en Bleus

Les frères Hernandez, Lucas et Théo étaient en conférence de presse côte à côte ce mardi, pour leur premier rassemblement commun avec les Bleus.

Les deux défenseurs, rassemblés pour la toute première fois en Bleus, sont venus dire devant les médias leur fierté de porter le maillot de l'équipe de France ensemble pour ce dernier carré de la Ligue des Nations.

"C'est une fierté, un plaisir d'être ici avec mon frère. On ne peut pas s'imaginer ce moment. On ne pouvait pas rêver de cela enfant. C'est exceptionnel, incroyable. C'est un moment incroyable pour toute la famille. C'est un moment de bonheur et de plaisir. On n'a pas encore pu s'entraîner ensemble, ce sera bien. Ce sont des moment uniques", a débuté Lucas.

Avant de laisser Théo enchaîner : "Ma mère, mon grand-père et toute la famille est très contente. Il faut travailler pour jouer ensemble. On va bien travailler et on va bien s'aider pour être ensemble."

Les deux joueurs sont également revenus sur l'annonce de leur sélection jeudi dernier. Lucas : "J'étais à la pêche avec mon téléphone. J'étais déçu de ne pas voir le nom de mon frère avec les défenseurs mais ensuite il était avec les milieux. Je l'ai appelé pour le féliciter."

Tous les deux défenseurs de formation, les deux joueurs ont également affirmé être prêts à s'adapter aux choix de Didier Deschamps, notamment Lucas, capable de jouer dans l'axe comme à gauche.

"Ce sont les choix du coach, je suis là pour l'équipe. Surtout je suis là pour gagner. Si c'est à gauche je serais là à 100%, a affirmé le Bavarois. Si c'est en défense centrale, je serais là à 100%. J'ai surtout la gagne en moi, je veux gagner. Il y a la Ligue des nations à aller gagner."

"Je suis plutôt latéral. Lucas peut jouer aussi central. On verra les choix du coach. Je suis ici pour travailler, le reste c'est le coach qui décidera", a pour sa part estimé le Milanais.

Les deux joueurs se sont également exprimé sur leur future concurrence, eux qui pourraient être amenés à briguer le même poste en sélection. "C'est un coéquipier. On est des frères mais sur le terrain c'est un partenaire, a lancé Lucas. On veut gagner et donner le meilleur pour l'équipe et pour la France."

Même son de cloche du côté de Théo, qui espère bien se faire une place à long terme en Bleus : Théo: "On va s'aider mais sur le terrain il n'y a pas d'amis. On aidera celui qui jouera."