Equipe de France - Le Graët ne veut pas faire tourner malgré le rythme

Le président de la FFF veut voir l'équipe de France la plus compétitive possible pour les prochaines rencontres de Ligue des Nations.

Alors que le rythme s'enchaîne, avec trois matchs de en trois semaines, voilà que se profile une nouvelle trêve internationale à trois rencontres pour les Bleus : Finlande en amical, et en Ligue des Nations.

Pourtant, Noël Le Graët l'assure, pas question de faire tourner et l'équipe la plus compétitive possible sera alignée. "Si on pouvait ne pas jouer et dire quelle bêtise de jouer ces matchs, on le dirait très facilement", a-t-il lancé dans un entretien à RTL.

"C'est un peu toujours la discussion entre le jeu, l'argent, la santé." Une Ligue des Nations "économiquement intéressante", comme l'admet le président de la 3F.

"Ça fait un an qu'on n'a pas une seule recette fédérale"

Une question financière qui prend d'autant plus d'ampleur en pleine crise liée au Covid-19. "Ça fait un an qu'on n'a pas une seule recette fédérale, poursuit Le Graët. L'UEFA nous règle certaines sommes grâce aux droits télé. Ces trois matchs sont plutôt des calculs mathématiques pour qu'on puisse sur une durée de deux ans disputer le nombre de matchs prévus. Ce n'est pas l'idéal. Mais avec 23, 24 ou 25 joueurs, Didier (Deschamps) se débrouille toujours.

"Non, nous a un match énorme, c'est le Portugal, donc chacun voit midi à sa porte. La se doit de se qualifier, ou en tout cas de mettre toutes les chances de son côté. On doit avoir la meilleure équipe possible."