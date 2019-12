Equipe de France, la prolongation de Didier Deschamps officialisée ce mardi

L'annonce de la prolongation du sélectionneur des Bleus sera faite ce mardi après-midi lors d'une conférence de presse.

C'était dans l'air du temps, ce sera officiel ce mardi après-midi. Didier Deschamps va prolonger son contrat à la tête de l'équipe de jusqu'en décembre 2022 et ainsi guider les Bleus lors de la au qui aura lieu du 21 novembre au 18 décembre. L'annonce officielle de la Fédération Française de Football doit intervenir ce mardi, à 16 heures, à l'occasion d'une conférence de presse organisée au siège de la FFF.

Champion du monde en 2018 à la tête de l'équipe de France, Didier Deschamps était sous contrat avec les Bleus jusqu'à la fin de l' qui aura lieu l'été prochain. Pour rappel, l'équipe de France affrontera l' et le dans le groupe F, la dernière équipe étant encore inconnue. Arrivé en 2012 pour succéder à Laurent Blanc, Didier Deschamps devrait donc rester, au moins, dix ans sur le banc de l'équipe de France et devenir le sélectionneur à la longévité la plus importante en détrônant Michel Hidalgo, resté en poste de 1976 à 1984.

Dix ans sur le banc des Bleus

Avant d'entamer les discussions et d'officialiser la prolongation de Didier Deschamps, Noël Le Graët voulait vraisemblablement attendre que la France soit qualifiée pour l'Euro 2020. "S'il se qualifie pour l'Euro, oui, il sera prolongé. Quand on est qualifié, je donne toujours deux ans de plus. Ça donne une sécurité", expliquait Le Graët en avril dernier. Didier Deschamps a rempli sa part du contrat, tout comme le président de la FFF.

Champion du monde en 1998 en tant que joueur et en 2018 en tant que sélectionneur, Didier Deschamps continue de marquer l'histoire de l'équipe de France. Il tentera bien évidemment de guider les Bleus à la victoire cet été afin d'effectuer un doublé similaire à celui de 1998-2000, et ainsi réussir là où il a échoué en 2016, mais surtout à moins d'une énorme surprise et d'une non qualification des Bleus pour la prochaine Coupe du monde, il aura l'occasion de défendre sa couronne mondiale au Qatar.