Borussia M'Gladbach, Marcus Thuram rêve d'équipe de France

Dans un entretien à l'AFP, Marcus Thuram est revenu sur sa relation avec son père Lilian et évoque les Bleus.

Leader de la avec Gladbach, Marcus Thuram est en tête de la et se prépare à recevoir samedi le pour un choc au sommet (15h30).

L'attaquant français a évioqué pour l'AFP l'héritage que lui a transmis son père.

"Il m'a transmis ce qu'un père, enfin un bon père, essaye de transmettre à ses enfants: le respect des autres, l'écoute, le travail, et le fait de vivre sa vie de manière joyeuse et de ne pas se lamenter sur son sort. C'est mon père, et même si j'ai 22 ans, ça reste mon père! (rires). Il essaye de regarder mes matches, mais c'est avant tout mon père, il joue son rôle (...). On parle de tout, de foot, de basket. Il a été un très, très grand joueur de foot et il peut donner des conseils", a-t-il dit, lui qui affirme penser aux Bleus :

"L'équipe de pour tout joueur français, c'est un rêve et un aboutissement. Ce n'e pas jouer contre l' qui me fait rêver .Ce qui me fait rêver c'est de jouer avec l'équipe de France. Après contre n'importe quelle équipe ça me fait rêver, Allemagne, Andorre, Chypre...", a-t-il confié.