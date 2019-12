Algérie, Belmadi "suit" Maxime Lopez

Le sélectionneur de l'Algérie n'a pas exclu d'appeler le milieu de l'Olympique de Marseille, d'origine algérienne du côté de sa mère.

La binationalité fait débat depuis des années dans le football en . De nombreux joueurs ont fait toutes leurs classes en jeunes avec les différentes équipe de France avant de choisir une autre sélection arrivée en équipe principale. Parfois par dépit puisque de toute façon ces joueurs ne faisaient pas partie des plans des Bleus et après avoir attendu une convocation, ils ont finalement choisi de représenter la terre de leurs ancêtres, pour d'autres, simplement un choix voulu très rapidement, malgré l'intérêt de l'équipe de France à leur encontre.

De nombreux joueurs sont concernés par cette situation et c'est le cas de Maxime Lopez. Le milieu de terrain de l' a fait toutes ses classes avec l'équipe de France en jeunes, mais il a également la possibilité de représenter l' , puisque sa mère est d'origine algérienne. Pour le moment, le produit de la formation phocéenne n'a évolué avec aucune des deux sélections et n'a donc, par conséquent, pas encore fait de choix définitif.

"On n'a pas parlé avec Lopez"

Présent au stade Vélodrome dans le cadre du programme "OM Africa", Djamel Belmadi a dû observer avec une attention toute particulière Maxime Lopez lors de son entrée en jeu sur le couloir droit en seconde période. Le sélectionneur de l'Algérie et ancien joueur de l'Olympique de Marseille est conscient que le milieu de terrain est sélectionnable par les Fennecs et n'a pas fermé la porte lorsqu'il a été interrogé à ce sujet après la rencontre, reconnaissant toutefois qu'il ne l'avait pas approché.

"On n’a jamais parlé avec lui. On a songé à tous ceux qui ont la possibilité de jouer en équipe nationale d’Algérie. C’est le cas pour lui. Bien sûr que je le supervise, je le suis. Mais je ne l’ai pas encore approché pour plusieurs raisons. La première est qu’il est en équipe de France Espoirs (il compte 13 sélections, ndlr). Je ne sais pas ce qu’il voudra pour son avenir. On va continuer à le suivre, à réfléchir et peut-être qu’un jour on passera le cap de juste songer", a expliqué Djamel Belmadi.

Dans les colonnes de L'Equipe, il y a quelques semaines, Maxime Lopez avait évoqué cette possibilité sans trop se mouiller : "Il y a une grande communauté algérienne à Marseille. Dans la rue, on me parle de l’OM et de l’Algérie! Ce n’est pas que ça ne m’intéresse, mais aujourd’hui, je suis avec l’équipe de France Espoirs (…). Je respecte la sélection algérienne, je peux jouer pour l’Algérie via mes racines maternelles, mais on n’a pas été contactés par le sélectionneur, ni moi ni mes proches. Je ne la boycotte pas, mais ce n’est pas à l’ordre du jour". La porte n'est pas fermée pour Maxime Lopez.