Equipe de France, Griezmann : "Le pénalty raté ? C’est chiant"

Antoine Griezmann a regretté le nouveau pénalty raté avec les Bleus, mais il promet de rebondir rapidement.

Comme ça a déjà été le cas samedi dernier contre l’Albanie (4-1), Antoine Griezmann a encore raté un pénalty avec l’Equipe de . Face à Andorre, le Mâconnais a cette fois-ci buté sur le gardien adverse, alors que le score était de 1-0.

Même s’il a réussi une prestation très convaincante, avec notamment une nouvelle passe décisive délivrée pour Clément Lenglet, le joueur du Barça est apparu embarrassé par ce loupé. "Oui, c’est chiant. Comme je l’avais dit la dernière fois, j’étais sur une bonne dynamique… ", a-t-il confié au micro de Canal+, faisant probablement allusion aux sept premiers penalties tirés et convertis dans son parcours avec les Bleus.

Dubois : « Antoine sait comment remédier à ça »

Perfectionniste, Griezmann est donc déçu sur le plan personnel. Mais, il essaye aussi de ne pas se laisser abattre par ces échecs et rester positif. « Il faut travailler. Comme quoi, on n’est jamais au top », a-t-il ajouté.

Après la partie, l’ancien joueur de l’Atletico a eu droit au soutien de ses coéquipiers, dont celui du petit nouveau Léo Dubois. « Il a énormément d’expérience et il en a mis beaucoup pour l’Equipe de France. On ne va pas lui en vouloir et Antoine sait comment remédier à ça", a confié le Lyonnais en zone mixte, en assurant aussi qu’il n’a pas osé chambrer le champion du monde : "Moi, je reste à ma place. Je savoure surtout le fait d’être là."