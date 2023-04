Equipe de France féminine : Sakina Karchaoui encense Hervé Renard

Après les années Diacre, Sakina Karchaoui ne cache pas sa joie de voir Hervé Renard être le nouveau sélectionneur des Bleues.

Après la fronde de plusieurs joueuses (Wendie Renard, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto) et l'éviction de Corinne Diacre, l'équipe de France féminine a débuté une nouvelle ère avec la nomination d'Hervé Renard au poste de sélectionneur le 30 mars 2023.

Hervé Renard a commencé son mandat à la tête des Bleues par une victoire 5 buts à 2 contre la Colombie (match joué le vendredi 7 avril).

Karchaoui sous le charme de la méthode Renard

Avant d'affronter le Canada ce mardi 11 avril, au Mans, Sakina Karchaoui, latérale des Bleues, s'est confiée à nos confrères de L'Equipe pour expliquer les changements apportés par Hervé Renard par rapport à Corinne Diacre.

« Il a apporté ce qu'il sait faire, notamment sur le côté humain, explique la joueuse du PSG. Son ouverture d'esprit est incroyable, le fait qu'il ait voyagé à travers le monde, qu'il ait eu des expériences très différentes, ça amène une autre culture dans le groupe. On peut parler de tout et de rien, il est très attentif à ce qu'on lui dit, ouvert à la conversation. Ça amène de la fraîcheur. Il me semble très juste dans ce qu'il fait, avec un discours positif, ambitieux. C'est ce dont avait besoin le groupe, aller main dans la main vers le même objectif. On sent un élan qui doit nous porter jusqu'à la Coupe du monde. »

Karchaoui ravie du retour de Wendie Renard

Sakina Karchaoui se réjouit également de voir le staff des Bleues être étoffé. Hervé Renard a six adjoints tandis que Corinne Diacre en avait seulement deux : « Ça fait beaucoup de monde, c'est sûr (rires). C'est bien pour tout le monde de pouvoir se reposer sur tout ce staff et d'avoir cette expertise. C'est vrai que ça marque un changement avec l'ancien fonctionnement. C'est très carré, on sent de la maîtrise dans tous les domaines. »

La latérale gauche du PSG est également contente que Wendie Renard soit de retour en équipe de France après son clash avec Corinne Diacre et qu'elle soit la capitaine des Bleues : « C'est totalement logique. Wendie est une personne forte, importante dans le vestiaire, qui sait avoir les mots quand il faut. Elle a exprimé son ressenti et c'est légitime : elle a connu l'évolution du football féminin, elle fait tout pour son développement. »

