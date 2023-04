France – Canada : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur France-Canada.

Les Bleues d'Hervé Renard visent la passe de deux

Pour son premier match à la tête des Bleues, Hervé Renard a vu ses joueuses battre la Colombie, finaliste de la dernière Copa América sur le score de 5 buts à 2. Les Bleues étaient menées 2-0 avant de se reprendre et d'empiler les buts par Delphine Cascarino (doublé), la revenante Eugénie Le Sommer (doublé) et Grace Geyoro.

Après la Colombie, place au Canada dont l'équipe a été sacrée championne olympique en 2021 à Tokyo mais qui vient de terminer à la dernière place de la SheBelieves Cup en février 2023 avec une victoire contre le Brésil et deux défaites contre les Etats-Unis et le Japon qui font partie des meilleures sélections féminines.

Les Bleues vont donc pouvoir se jauger face à une adversaire de taille avant la Coupe du monde féminine qui aura lieu du 20 juillet au 20 août 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Date, horaire et lieu de France-Canada

Date Mardi 11 avril 2023 Ville Le Mans (France) Stade Stade Marie-Marvingt Heure du coup d'envoi 21h10 heure française Compétition Match amical Arbitre de la rencontre ?

Sur quelle chaîne voir le match France-Canada ?

En France, la rencontre entre la France et le Canada sera diffusée sur W9.

Le streaming pour voir le match France-Canada

En France, il sera de possible de voir le match France-Canada en streaming sur l'application 6Play ainsi que sur l'application MyCanal qui diffuse les chaînes du groupe M6.

Ligue des Champions, Ligue 1, Formule 1... Vous ne voulez rien rater de tous ces événements sportifs. Abonnez-vous à Canal+ et sa plateforme VOD MyCanal (*)

Les compositions probables de France-Canada

Pour cette rencontre, Hervé Renard devrait sans doute effectuer quelques changements par rapport à son premier match.

De son côté, le Canada se présente en France avec les stars de son équipe comme Buchanan, Lawrence et Sinclair.

L'équipe probable de la France : Peyraud-Magnin - Périsset, De Almeida, Renard, Bacha ou Karchaoui - Dali, Toletti, Majri ou Geyoro - Asseyi ou Cascarino, Le Sommer, Baltimore ou Matéo. L'équipe probable du Canada : D'Angelo - Rose, Buchanan, Gilles, Lawrence - Leon, Fleming, Grosso, Lacasse - Sinclair - Viens.

Les statistiques à connaître avant France-Canada

● Ce sera le 16e match entre la France et le Canada. Le bilan des confrontations est en faveur des Bleues avec 7 victoires, 3 nuls et 5 défaites.

● Ce sera le 12e France-Canada joué en France. Le bilan des confrontations est également à l'avantage des Bleues : 5 victoires, 3 nuls et 3 défaites.

● Toutes compétitions confondues, la France reste sur deux victoires face au Canada : 1-0 le 9 avril 2018 à Rennes et 1-0 le 4 mars 2020 à Calais. La dernière défaite des Bleues contre le Canada remonte au 12 août 2016 (0-1 en quart de finale des Jeux olympiques de Rio).

● L'équipe de France a joué sept fois au Mans et est invaincue dans cette ville (6 victoires et 1 nul). C'est dans cette ville que la France a signé sa plus large victoire : 14-0 contre la Bulgarie le 28 novembre 2013 (à égalité avec un succès 14-0 contre l'Algérie le 14 mai 1998 à Cesson-Sevigné).